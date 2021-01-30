Переработать дизайн и структуру меню для кафе

$25
Верстка полиграфииЗавершен8 заявок335 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Меню книжка формата А4

Оно уже есть но его нужно переработать

Большинство картинок есть в листовке евробуклет

Тех что нет можно взять из инета, в максимально похожем формате

Образец схемы меню

https://drive.google.com/file/d/1f_Q5RTtS_cYA1kzyxiPahfn-lGo2UxvW/view?usp=sharing

Список блюд

https://drive.google.com/file/d/1EgvQQxzp13u9aSl_nrmlYHb0oRWj8sd-/view?usp=sharing

Исходники

https://drive.google.com/drive/folders/1-6y2ILNFdizj2fCqVp0y1SN45qLojBb1?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1digp9TM6Ns8CmaF8OyUfhFWinghMcq6r?usp=sharing

3 года назад
dastarhan
Мухамед 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
juliathelaowai
Юлия Щерба 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$25
2 дня
Юлия - молодчинка! Очень гуманно относилась ко всем палками, которые я вставлял ей в колеса) Сперва я накосячил с ТЗ, она сделала по неправильному ТЗ. Потом два дня не мог принять задачу. Ещё день исправлял ТЗ. Юля всё быстро переделала. Потом я еще 2 дня не мог оплатить. Юля, относилась ко всему с пониманием, просто золотая девушка. Огромное спасибо, рекомендую!
Очень приятный в общении заказчик. Несмотря на сначала неверно присланное ТЗ (перепутал, бывает), сразу признал свою ошибку и предложил доплату за внесение правок в первый выполненный вариант проекта. Думаю, это единичный случай, поэтому с удовольствие поработала бы с заказчиком еще. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Разработать карточку товара для маркетплейса

    Разработать пакет картинок с товаром, его свойствами и преимуществами для размещения на маркетплейсах WB, озон, яндекс.  Товар: российская натуральная уходовая косметика (скрабы, маски, крем), ценовой диапазон средний (300-800 за ед).  Всего необходимо 5-6 картинок.

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить подарочный сертификат

    $5

    Есть подарочный сертификат в *.cdr (в zip) для печати в А5. Две стороны: [url=http://prntscr.com/xgvem6]http://prntscr.com/xgvem6[/url] [url=http://prntscr.com/xgvf8v]http://prntscr.com/xgvf8v[/url] Надо на титуле: [list][*]заменить “Любимой жене Наташе” на имя (скажу) [/list] На заднике: [list][*]заменить фоновое изображение на приложенное [*]заменить название на: «Приключения Мастера» [*]заменить описание на: Иммерсивная экскурсия по ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переделать макет в adobe disign

    Добрый день. Есть макет раздаточного а3 листа с моделями диванов ( .indd) . В нем нужно заменить часть фотографий (4-5 шт), предварительно вырезав из фона с другого изображения. Так же нужно процентов на 10-20 увеличить размеры ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки в печатном каталоге, перемещение, добавление фото

    $50

    Добрый день! Нужен исполнитель для изменения страниц каталог. Изменить размер, расположение фото, сделать фото больше. Добавить новые объекты.  Каталог примерно 30-40 страниц в Ai.  сам каталог (описания, объекты, страницы) тут - https://yadi.sk/d/4W3-XvD4lZjgzg?w=1

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Макет коробки из двух частей по шаблону типографии

    Здравствуйсте, По данному типографией шаблону в формате .ai нужно в Illustrator сделать макет коробки из двух частей для МАК-карт. Он достаточно простой: предварительно одноцветный с названием-логотипом (разработано) на верхней крышке, с кодом ISBN на дне коробки и также одной ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка, дизайн листовки А5

    Требуется разработать дизайн макет листовки 4+4 под печать в типографии В макете надо использовать корпоративные цвета. шрифты и лого. (пришлём) Разработка в векторе иллюстратор или корел. Исходники предоставить после оплаты редактируемый и в кривых.  Возможно потребуются другие макеты, визитка ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сделать макет коммерческого предложения для дилеров.

    Оформить коммерческое предложение о сотрудничестве, с целью привлечения новых дилеров. Предложение будет отправляться по электронной почте. Оно должно быть оформлено на формате А4.  Предложение должно быть выполнено в едином корпоративном стиле, с использованием корпоративной символики и ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    3 года назад