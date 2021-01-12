Верстка, дизайн листовки А5

Верстка полиграфииЗакрыт26 заявок477 просмотров
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Требуется разработать дизайн макет листовки 4+4 под печать в типографии

В макете надо использовать корпоративные цвета. шрифты и лого. (пришлём)

Разработка в векторе иллюстратор или корел.

Исходники предоставить после оплаты редактируемый и в кривых.

 Возможно потребуются другие макеты, визитка или буклет .

3 года назад
zlodey77
Алексей 
50 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
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