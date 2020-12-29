Нарисовать грамоту

Здравствуйте! Нужен снеговик в черно-белом варианте. Детали расположены на листе А4 формата,чтобы вырезать детали и приклеить снеговика. формат pdf Пример есть, нужен чуток другой
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Нужно подготовить макет диплома на школьную тему. Дипломы 1,2,3 степени, Диплом участника и Диплом за подготовку. Дипломы отличаются только цветом и заголовком (Диплом 1 степени, Диплом 2 степени и тд). Диплом должен быть оригинальным.
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