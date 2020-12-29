Нарисовать грамоту

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Нужно подготовить макет диплома на школьную тему. Дипломы 1,2,3 степени, Диплом участника и Диплом за подготовку. Дипломы отличаются только цветом и заголовком (Диплом 1 степени, Диплом 2 степени и тд). Диплом должен быть оригинальным.

3 года назад
maermakov
Максим 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад