Заказать дизайн буклета

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  • Разработка дизайна для настольной игры

    Ищем специалиста для создания дизайна и фирменного стиля для активной, спортивной настольной игры для всей семьи. Объем работ: 1. Дизайн упаковки нестандартного размера 2. Создание 6-8 мультяшных персонажей передающие сюжеты игры, которые будут использоваться в дизайне упаковки, на ...

    Дизайн буклетаДизайн упаковки
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно разработать макет Буклета (гармошка А4)

    Имеется сайт topsecretagency.ru В его стилистике должен быть выполнен дизайн буклета Исходники логотипов, макет сайта, визиток будут переданы выбранному исполнителю. Пример сложения буклета в приложенном файле Фальцовка.jpg (варианты отмечены зеленым) Текст для буклета в приложенном файле Буклет TopSecret Текстовка.docx Прошу в ...

    Логотип для сайтаДизайн буклета
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн буклета для детей

    $1

    Нужно создать развивающий буклетов для детей.  Буду давать задание, например: составить из картинок буклет на пару страницах. Разложить фрукты и овощи по корзинам. Ваша задаче, найти картинки и расставить их на А4. Прислать на утверждение и так ...

    Дизайн буклета
    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Буклет для продукции

    Необходимо создать дизайн буклета (ярлык информационный, который будет крепиться к изделию для плавания). Текста должно быть минимум. Основный акцент на графическом изображении свойств товара (нужно придумать), подчеркнуть уникальность товара и , главное, верно указать свойства ...

    Дизайн буклета
    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн каталога продукции в виде буклета

    Здравствуйте! Нужно сделать каталог в виде буклета с двойным сгибом. Обложка содержит информацию о компании (прилагается), а внутри указаны модели устройств с фото и ценами (прилагается). Модели необходимо лаконично разложить в соответствии с задачами клиента касательно ...

    Дизайн буклета
    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн буклета

    Нужно сделать дизайн буклета. Есть приблизительные наброски - нужно оформить. Не понимаю сколько это может стоить - предлагайте свою цену и сроки выполнения... https://docs.google.com/presentation/d/1ftPEjJhXo81DuYOJVYmx8csoAm6x6k3gkcYDGmS8szI/edit#slide=id.gc4d4f9ca32_0_19

    Дизайн буклета
    Дизайн продукции51 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн буклета с продукцией

    Нужно сделать дизайг каталога товаров с сайта http://prom.tepm.ru/katalog для работы менеджеров. Каталог будут показывать клиентам и рассылать в электронном виде. Присылайте примеры, сроки и цены.

    Дизайн буклета
    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн буклета

    Необходимо разработать: Буклет 148х110 мм (сложенный формат А5) 1 полоса: бренды и логотипы 2 и 3 полоса: фотографии часов. Количество фотографии должно помещаться не менее 4-5 штук.  К четвертой полосе клеевой точкой будет прикреплена автовизитка. Автовизитка 170х50мм. 1 полоса: 11 ячеек для ручного ...

    Дизайн буклета
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • ТОП-3 в Яндексе с оплатой по факту результата

    Нужно достичь ТОП-3 в Яндексе с оплатой по факту результата (только по факту; иное просьба не предлагать). Каковы цена и сроки? Сайт: giprint.ru Запросы: типография типография в москве печать листовок печать этикеток печать баннеров шелкография печать визиток печать конвертов крафт пакеты печать буклетов офсетная печать печать плакатов цифровая печать лазерная гравировка скотч с ...

    Дизайн буклета
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн буклета

    Здравствуйте! Есть презентация коттеджного поселка в Power Point (шаблон из Канвы) Ее нужно переделать под буклет на печать (если что-то добавити в дизайн - это плюс) Размер буклета: Ширина 145 мм + отступ 5 мм Длина 210 мм + ...

    Дизайн буклета
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайна буклета а4 (намотка)

    Приветствую коллеги!  Необходимо сделать дизайн буклета а4, тип "намотка" в два фальца. Готовый макет должен соответсвовать требованиям  полиграфии [url=https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=20]https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=20[/url].  В макете будут задействованы все 6 частей. Для каждой части есть текстовка и изображения.  То есть по факту ...

    Дизайн буклета
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад