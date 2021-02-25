Необходимо создать дизайн буклетов и информационных листовок.
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- Дизайн буклетаДизайн продукции22 заявкиЗакрытгод назад
Нужен дизайн буклета А4 пополам Цена за страницу? Срок? Ваши работы по буклетамДизайн буклетаВерстка полиграфии17 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать сайт для компании с нуля, а так же разработать дизайн буклета компании.Дизайн буклетаСайты «под ключ»28 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем специалиста для создания дизайна и фирменного стиля для активной, спортивной настольной игры для всей семьи. Объем работ: 1. Дизайн упаковки нестандартного размера 2. Создание 6-8 мультяшных персонажей передающие сюжеты игры, которые будут использоваться в дизайне упаковки, на ...Дизайн буклетаДизайн упаковкиДизайн продукции3 заявкиЗакрыт2 года назад
Имеется сайт topsecretagency.ru В его стилистике должен быть выполнен дизайн буклета Исходники логотипов, макет сайта, визиток будут переданы выбранному исполнителю. Пример сложения буклета в приложенном файле Фальцовка.jpg (варианты отмечены зеленым) Текст для буклета в приложенном файле Буклет TopSecret Текстовка.docx Прошу в ...Логотип для сайтаДизайн буклетаЗавершен2 года назад
- $1
Нужно создать развивающий буклетов для детей. Буду давать задание, например: составить из картинок буклет на пару страницах. Разложить фрукты и овощи по корзинам. Ваша задаче, найти картинки и расставить их на А4. Прислать на утверждение и так ...Дизайн буклетаВерстка полиграфии18 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать дизайн буклета (ярлык информационный, который будет крепиться к изделию для плавания). Текста должно быть минимум. Основный акцент на графическом изображении свойств товара (нужно придумать), подчеркнуть уникальность товара и , главное, верно указать свойства ...Дизайн буклетаДизайн продукции19 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно сделать каталог в виде буклета с двойным сгибом. Обложка содержит информацию о компании (прилагается), а внутри указаны модели устройств с фото и ценами (прилагается). Модели необходимо лаконично разложить в соответствии с задачами клиента касательно ...Дизайн буклетаВерстка полиграфии9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать дизайн буклета. Есть приблизительные наброски - нужно оформить. Не понимаю сколько это может стоить - предлагайте свою цену и сроки выполнения... https://docs.google.com/presentation/d/1ftPEjJhXo81DuYOJVYmx8csoAm6x6k3gkcYDGmS8szI/edit#slide=id.gc4d4f9ca32_0_19Дизайн буклетаДизайн продукции51 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать дизайн и макет буклета и сертификата. (опираясь на сайт и инстаграм) Сделать до 28.02. ТЗ ещё дорабатываюДизайн буклетаДизайн продукции10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать дизайг каталога товаров с сайта http://prom.tepm.ru/katalog для работы менеджеров. Каталог будут показывать клиентам и рассылать в электронном виде. Присылайте примеры, сроки и цены.Дизайн буклетаВерстка полиграфии15 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Нужно сделать дизайн буклета Пример: [url=https://prnt.sc/vqck1v]prnt.sc/vqck1v[/url] в коралДизайн буклетаДизайн продукции21 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать: Буклет 148х110 мм (сложенный формат А5) 1 полоса: бренды и логотипы 2 и 3 полоса: фотографии часов. Количество фотографии должно помещаться не менее 4-5 штук. К четвертой полосе клеевой точкой будет прикреплена автовизитка. Автовизитка 170х50мм. 1 полоса: 11 ячеек для ручного ...Дизайн буклетаДизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить дизайн буклетаДизайн буклетаДизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
сделать дизайн буклетов для печати триптих для рентгена в корал + презентацию на 15 стрДизайн буклетаПрезентации5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно достичь ТОП-3 в Яндексе с оплатой по факту результата (только по факту; иное просьба не предлагать). Каковы цена и сроки? Сайт: giprint.ru Запросы: типография типография в москве печать листовок печать этикеток печать баннеров шелкография печать визиток печать конвертов крафт пакеты печать буклетов офсетная печать печать плакатов цифровая печать лазерная гравировка скотч с ...Дизайн буклетаПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть презентация коттеджного поселка в Power Point (шаблон из Канвы) Ее нужно переделать под буклет на печать (если что-то добавити в дизайн - это плюс) Размер буклета: Ширина 145 мм + отступ 5 мм Длина 210 мм + ...Дизайн буклетаЗавершен4 года назад
Приветствую коллеги! Необходимо сделать дизайн буклета а4, тип "намотка" в два фальца. Готовый макет должен соответсвовать требованиям полиграфии [url=https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=20]https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=20[/url]. В макете будут задействованы все 6 частей. Для каждой части есть текстовка и изображения. То есть по факту ...Дизайн буклетаЗавершен4 года назад
Разработать дизайн буклета - не более 20 листов. От вас цена и сроки. буклет для xsud.ruДизайн буклетаДизайн продукции32 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн двух вариантов флаер брошюра Тематика: Спорт, туризмДизайн буклетаДизайн продукции3 заявкиЗакрыт4 года назад