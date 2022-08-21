Необходимо разработать и загрузить в Canva шаблоны для постов и сторис в Instagram. Включает создание фирменных рамок, подложек для текста и шаблонов для цитат. Дизайн должен быть легким, утонченным и современным, с акцентом на минимализм и эмоциональность. Требуется 5-6 вариаций для разнообразия.
Буклеты и информационные листовки
Необходимо создать дизайн буклетов и информационных листовок.
Заявки фрилансеров
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