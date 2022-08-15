Сделать дизайн листовки

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Закрыт37 заявок433 просмотра

Нужно сделать макет листовки формата А5.

1 сторона

Пожелания - аккуратный и привлекательный минимализм.

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