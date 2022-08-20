Дизайн 1 стр коммерческое предложение

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки573 просмотра

Дизайн 1 стр коммерческое предложение

Файл по ссылке https://docs.google.com/document/d/1Iwb6rbDOKBz64_FyVlHxMtgKKUMnDGkfrbYcUjFGyvQ/edit?usp=sharing

Лучший дизайн  получит шикарный отзыв

3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Результатом работы доволен спасибо большое
Спасибо! Рекомендую, обнимаю)) ☀️

Заявки фрилансеров

Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 отзывов
3 года назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Упаковка для презервативов (доработка).

    Необходимо доработать исходный дизайн упаковки для презервативов. Ожидается улучшение визуальных и функциональных аспектов упаковки, чтобы она соответствовала современным стандартам и требованиям.

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн пакетов и сумок

    Требуется подготовка 4 эскизов для пакетов и 5 для сумок с логотипом и названием компании. Используйте фирменные цвета из брендбука и добавьте узоры или градиенты для оформления фона. Примеры и техническое задание во вложении.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Свідоцтво про отримання кваліфікації

    Необхідно розробити свідоцтво про отримання кваліфікації, яке підтверджує закінчення навчання та інші досягнення. Формат документа - А4, кольорове виконання. Основна вимога - професійний дизайн, відповідний темі свідоцтва.

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн карт МАК

    $150

    Требуется помощь в дизайне колоды МАК, состоящей из 50 карт. Ищется фрилансер для разработки уникального визуального оформления продукции. Процесс творческий и интересный.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн рекламной листовки

    Необходимо разработать дизайн двухсторонней листовки формата A6 для школы. В работе использовать предоставленные пункты и наброски. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для привлечения внимания целевой аудитории.

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн этикетки для экосвечей

    Создание нескольких вариантов дизайна этикеток для экосвечей. Необходимо разработать прямоугольные этикетки для свечей в стеклянном и гипсовом стаканах, а также круглую этикетку для крышки. Этикетки должны включать название бренда, характеристики и название аромата, с учетом различных стилей оформления.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Упаковка для бренда товаров для рукоделия - наборы для вышивки бисером

    $100

    Создайте современный и привлекательный дизайн упаковки для наборов вышивки бисером от компании Абрис Арт. Упаковка должна быть мультиязычной, с сохранением корпоративных элементов и акцентом на качество продукции, произведенной в Украине. Используйте белый фон и проработайте детали для привлечения покупателей.

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад