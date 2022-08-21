Необхідно розробити свідоцтво про отримання кваліфікації, яке підтверджує закінчення навчання та інші досягнення. Формат документа - А4, кольорове виконання. Основна вимога - професійний дизайн, відповідний темі свідоцтва.
Сделать дизайн пакетов и сумок
Нужно подготовить эскизы пакетов и сумок с логотипом и названием компании в разных вариантах оформления. Используя фирменные цвета из брендбука.
- всего 4 эскиза для пакетов
- и 5 для сумок
Техническое задание во вложении.
Примеры сумок также прикрепляю. Оформления фона сделать не просто цветом, а использовать узор или градиент на усмотрение дизайнера (например, похожие на ozon или wildberries из вложений).
Выбранный исполнитель
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