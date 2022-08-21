Нужно подготовить эскизы пакетов и сумок с логотипом и названием компании в разных вариантах оформления. Используя фирменные цвета из брендбука.

- всего 4 эскиза для пакетов

- и 5 для сумок

Техническое задание во вложении.

Примеры сумок также прикрепляю. Оформления фона сделать не просто цветом, а использовать узор или градиент на усмотрение дизайнера (например, похожие на ozon или wildberries из вложений).