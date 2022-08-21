Сделать дизайн пакетов и сумок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок228 просмотров

Нужно подготовить эскизы пакетов и сумок с логотипом и названием компании в разных вариантах оформления. Используя фирменные цвета из брендбука.

- всего 4 эскиза для пакетов

- и 5 для сумок

Техническое задание во вложении.

Примеры сумок также прикрепляю. Оформления фона сделать не просто цветом, а использовать узор или градиент на усмотрение дизайнера (например, похожие на ozon или wildberries из вложений).

3 года назад
msdoze
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год назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
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3 года назад
$50
3 дня
Ответственный и внимательный исполнитель, рекомендую Сергея к сотрудничеству.
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Sergey32D
Сергей 
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