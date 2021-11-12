msdoze

Александр msdoze

 
36 летРоссия/Александров
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$133
выплачено фрилансерам
64%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Дизайн корейской косметики

    Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела. Оформить нужно: 1. Саму баночку (боковая сторона) 2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно). ...

    Дизайн упаковкиМокапЛоготип бренда
    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Баннеры для слайдера

    Нужно сделать серию баннеров для сайта логопедов. Стилистика - 3д персонажи и элементы. Первым этапом делаете один баннер, смотрим результат, оплачиваем, потом делаем остальные. ТЗ для первого баннера: 1) Тема баннера - анонс семинара, содержание: Заголовок (H1): Семинар-практикум ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Оформить баннер для дегустации

    Требуется оформить флаер (баннер) для винного мероприятия. Баннер будет размещён на сайте и напечатан в виде листовки. Нужно оригинальное и красивое оформление, контент предоставлю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Написать js скрипт

    Нужна динамическая шкала тарифов для сайта. Двигаем ползунок - за ним двигаются другие ползунки и одновременно меняется контент в блоке снизу. Подробная логика работы в прикреплённом файле. Дизайн и вёрстка реализованы! Нужен только непосредственно скрипт. Свёрстанная страница: https://keysco.ru/tarify-novye.php (исходник ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сделать дизайн пакетов и сумок

    Нужно подготовить эскизы пакетов и сумок с логотипом и названием компании в разных вариантах оформления. Используя фирменные цвета из брендбука. - всего 4 эскиза для пакетов - и 5 для сумок Техническое задание во вложении. Примеры сумок ...

    Брендбук
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Нарисовать баннер для сайта

    Баннер со скруглёнными углами для вставки в дизайн (см. вложение) Параметры баннера: #2330B8 синий #CE2E4B малиновый #ECECEC белый для заголовков, названий и кнопок #242424 темно-серый для фона #3A3A3A мидиум серый для дивайдеров и фона блоков/карточек #666666 серый для дополнительного цвета на черном ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сделать баннер для главной страница сайта

    Нужен баннер в 3д стилистике, для первого экрана сайта keysco.ru Идея баннера в том, чтобы изобразить персонажа, который крутит связку ключей и слоганом "подберём ключи к вашему бизнесу". Готов рассмотреть другие идеи дизайнера. Пример по стилистике прикрепляю. Фирменный цвет: #fd3566 Пропорции ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перенести дизайн в Figma и сделать адаптив

    Есть готовые макеты дизайна сайта в PNG шириной 1920. Необходимо на их основе сделать адаптив - под вертикальный, горизонтальный планшеты и под мобильное устройство (мин. ширина 360). Также нужно создать одну дополнительную страницу - одна ...

    Дизайн сайтаFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн страниц сайта

    Требуется разработка прототипов, а затем дизайна страниц для сайта медицинской компании на арабском языке (язык знать не нужно). На этапе создания прототипов предполагается совместная работа с маркетологом компании в Figma. Всего нужно создать 33 страницы, для ...

    Figma
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить Tilda на отправку событий в Facebook (API conversion)

    Нужно настроить и протестировать прием данных о конверсионных событиях из Tilda в Facebook через API conversion. Есть лэндинги на Тильде, в них формы заявки. Событие отправки формы из лэндинга должно фиксироваться в API conversion, так ...

    Tilda
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мелкие доработки по Битриксу

    [b]1. Настроить постраничную навигацию на AJAX.[/b] После переключения сайта на https перестала работать кнопка "загрузить ещё". Нужно починить кнопку в разделах: [list][*]Статьи[/list]shorturl.at/ryHIQ [list][*]Обзоры[/list]shorturl.at/hlER0 [list][*]Отзывы[/list]shorturl.at/btO57 Показывать кнопку "загрузить ещё" только когда в разделе больше 9 элементов. Также шаблон компонента постраничной навигации должен ...

    AjaxБитрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптация готовой вёрстки для Битрикс

    Есть готовая вёрстка: https://cutt.ly/lfc3sHf Нужна полная адаптация под Битрикс редакции "Малый бизнес". То есть весь контент должен редактироваться через функционал Битрикс. 1) Раздел "Мои изобретения" должен быть выполнен через компонент каталога с разделами и карточками товаров. В ...

    БитриксКарточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка персонального сайта

    $250

    Требуется сделать вёрстку сайта из представленных макетов. Полностью валидный и структурированный код, адаптация под мобильные устройства, оптимизация скорости загрузки. Ссылка на макеты: https://drive.google.com/drive/folders/1Jt9izCXu0j7eVAHpo1ArQmpNywBUEBPj?usp=sharing Ниже привожу всю структуру сайта, в скобках цифрами указаны одинаковые страницы: например, страницы статья и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Комплексный СЕО-аудит сайтов

    Нужен развёрнутый аудит со списком конкретных проблем и рекомендаций по двум сайтам: 1. Товары (интернет магазин): https://bit.ly/2WO1d1C 2. Товары + услуги: https://bit.ly/2ZXxe9i В аудите также хотелось бы увидеть динамику сайтов в поисковых системах за последние несколько месяцев (есть вопросы к ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн персонального сайта логопед

    Александр, здравствуйте! Нужен дизайна сайта в похожей стилистике, которую вы делали для рекламного агентства Медонос - минимализм с анимированными иллюстрациями. Техническое задание прикрепляю, фирменные цвета можете посмотреть на сайте https://www.logopedshop.ru/ По структуре сайта если есть вопросы - пишите, ...

    PHPДизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка скрипта для передачи в Яндекс.Кассу (JS)

    Есть готовый скрипт от Яндекс Кассы, где сумма товаров передаётся в переменной ym_merchant_receipt. Эта сумма должна быть равна сумме в поле sum выше в коде. Иначе платёж не проходит. Задача доработать скрипт, чтобы сумма передаваемого чека ...

    JavascriptДоработка скрипта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивная вёрстка сайта

    Есть 3 макета формате .FIG: 1. Ширина 1920 2. Ширина 360 3. Ширина 320 Требуется сделать полностью адаптивную вёрстку по стандартам HTML5 / CSS3, с учётом семантических тегов HTML5 (правильная структура страницы), также обязательны кроссбраузерность, минимум кода и его валидность. На выходе ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайна сайта для рекламного агенства

    Нужно сделать дизайн сайта (одностраничник) по готовой структуре, дизайн должен быть адаптирован для устройств: десктоп + смартфон + планшет. Структура стандартная, состоит из блоков: 1. Краткое описание продуктов и агенства. 2. Специализация и преимущества. 3. Команда 4. Отзывы 5. Контакты + всплывающее ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дописать запрос MySQL

    1. Есть БД с несколькими таблицами и запрос, который выводит данные в виде HTML-таблицы. 2. Нужно доработать запрос так, чтобы из одной ячейки таблицы EVENT получать данные с разделителем ^,^, сравнивать их с другой ячейкой таблицы ...

    MySQLHTML
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Sanybbb_
24 годаБеларусь
год в сервисе
Был
5 месяцев назад
$8
10 баллов
год назад
Баннеры для слайдера
Александр хороший, порядочный заказчик, максимально приятный в коммуникации. Спасибо за доверие! Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Александра ответственно и творчески подошла к задаче. Попадание в желание заказчика и фирменный стиль 100%! Баннеры реализованы аккуратно и на профессиональном уровне, придраться не к чему. Буду обязательно обращаться ещё, остался доволен, как взаимодействием, так и результатом.
Ответный отзыв
daryawarszawa
Дарья 
29 летОАЭ
год в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Оформить баннер для дегустации
Очень отзывчивый заказчик, все пожелания грамотно объяснил, оплатил всё в срок. Рада была поработать. Рекомендую!
Дарья креативно подошла к задаче, предложила несколько идей реализации баннера. Всегда находилась на связи и учла все мои пожелания. Рекомендую Дарью, как дизайнера, который найдет оригинальный подход к решению задачи, при этом выполнит работу в срок.
Ответный отзыв
MarinMaxim
20 летРоссия
год в сервисе
Был
18 часов назад
$10
10 баллов
год назад
Написать js скрипт
Благодарю Александра за понятное объяснение что конкретно нужно сделать, рекомендую его как заказчика, который ответственно подходит к любому заказу.
Максим быстро разобрался в задаче и выполнил всё в соответствии с требованиями. Рекомендую, как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
год назад
Сделать дизайн пакетов и сумок
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Ответственный и внимательный исполнитель, рекомендую Сергея к сотрудничеству.
Ответный отзыв
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$20
10 баллов
год назад
Нарисовать баннер для сайта
Все отлично, мои рекомендации)
Баннер нарисован быстро и строго по ТЗ, рекомендую Артёма!
Ответный отзыв