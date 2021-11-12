Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела. Оформить нужно: 1. Саму баночку (боковая сторона) 2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно). ...
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно сделать серию баннеров для сайта логопедов. Стилистика - 3д персонажи и элементы. Первым этапом делаете один баннер, смотрим результат, оплачиваем, потом делаем остальные. ТЗ для первого баннера: 1) Тема баннера - анонс семинара, содержание: Заголовок (H1): Семинар-практикум ...Завершенгод назад
Требуется оформить флаер (баннер) для винного мероприятия. Баннер будет размещён на сайте и напечатан в виде листовки. Нужно оригинальное и красивое оформление, контент предоставлю.Завершенгод назад
Нужна динамическая шкала тарифов для сайта. Двигаем ползунок - за ним двигаются другие ползунки и одновременно меняется контент в блоке снизу. Подробная логика работы в прикреплённом файле. Дизайн и вёрстка реализованы! Нужен только непосредственно скрипт. Свёрстанная страница: https://keysco.ru/tarify-novye.php (исходник ...Завершенгод назад
Нужно подготовить эскизы пакетов и сумок с логотипом и названием компании в разных вариантах оформления. Используя фирменные цвета из брендбука. - всего 4 эскиза для пакетов - и 5 для сумок Техническое задание во вложении. Примеры сумок ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершенгод назад
Баннер со скруглёнными углами для вставки в дизайн (см. вложение) Параметры баннера: #2330B8 синий #CE2E4B малиновый #ECECEC белый для заголовков, названий и кнопок #242424 темно-серый для фона #3A3A3A мидиум серый для дивайдеров и фона блоков/карточек #666666 серый для дополнительного цвета на черном ...Завершенгод назад
Нужен баннер в 3д стилистике, для первого экрана сайта keysco.ru Идея баннера в том, чтобы изобразить персонажа, который крутит связку ключей и слоганом "подберём ключи к вашему бизнесу". Готов рассмотреть другие идеи дизайнера. Пример по стилистике прикрепляю. Фирменный цвет: #fd3566 Пропорции ...Завершен2 года назад
Есть готовые макеты дизайна сайта в PNG шириной 1920. Необходимо на их основе сделать адаптив - под вертикальный, горизонтальный планшеты и под мобильное устройство (мин. ширина 360). Также нужно создать одну дополнительную страницу - одна ...Завершен2 года назад
Требуется разработка прототипов, а затем дизайна страниц для сайта медицинской компании на арабском языке (язык знать не нужно). На этапе создания прототипов предполагается совместная работа с маркетологом компании в Figma. Всего нужно создать 33 страницы, для ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт2 года назад
Описание задач в приложенном файле. Работы должны быть выполнены на тестовых площадках.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно настроить и протестировать прием данных о конверсионных событиях из Tilda в Facebook через API conversion. Есть лэндинги на Тильде, в них формы заявки. Событие отправки формы из лэндинга должно фиксироваться в API conversion, так ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
[b]1. Настроить постраничную навигацию на AJAX.[/b] После переключения сайта на https перестала работать кнопка "загрузить ещё". Нужно починить кнопку в разделах: [list][*]Статьи[/list]shorturl.at/ryHIQ [list][*]Обзоры[/list]shorturl.at/hlER0 [list][*]Отзывы[/list]shorturl.at/btO57 Показывать кнопку "загрузить ещё" только когда в разделе больше 9 элементов. Также шаблон компонента постраничной навигации должен ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть готовая вёрстка: https://cutt.ly/lfc3sHf Нужна полная адаптация под Битрикс редакции "Малый бизнес". То есть весь контент должен редактироваться через функционал Битрикс. 1) Раздел "Мои изобретения" должен быть выполнен через компонент каталога с разделами и карточками товаров. В ...Завершен3 года назад
- $250
Требуется сделать вёрстку сайта из представленных макетов. Полностью валидный и структурированный код, адаптация под мобильные устройства, оптимизация скорости загрузки. Ссылка на макеты: https://drive.google.com/drive/folders/1Jt9izCXu0j7eVAHpo1ArQmpNywBUEBPj?usp=sharing Ниже привожу всю структуру сайта, в скобках цифрами указаны одинаковые страницы: например, страницы статья и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен развёрнутый аудит со списком конкретных проблем и рекомендаций по двум сайтам: 1. Товары (интернет магазин): https://bit.ly/2WO1d1C 2. Товары + услуги: https://bit.ly/2ZXxe9i В аудите также хотелось бы увидеть динамику сайтов в поисковых системах за последние несколько месяцев (есть вопросы к ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Александр, здравствуйте! Нужен дизайна сайта в похожей стилистике, которую вы делали для рекламного агентства Медонос - минимализм с анимированными иллюстрациями. Техническое задание прикрепляю, фирменные цвета можете посмотреть на сайте https://www.logopedshop.ru/ По структуре сайта если есть вопросы - пишите, ...Завершен3 года назад
Есть готовый скрипт от Яндекс Кассы, где сумма товаров передаётся в переменной ym_merchant_receipt. Эта сумма должна быть равна сумме в поле sum выше в коде. Иначе платёж не проходит. Задача доработать скрипт, чтобы сумма передаваемого чека ...Завершен4 года назад
Есть 3 макета формате .FIG: 1. Ширина 1920 2. Ширина 360 3. Ширина 320 Требуется сделать полностью адаптивную вёрстку по стандартам HTML5 / CSS3, с учётом семантических тегов HTML5 (правильная структура страницы), также обязательны кроссбраузерность, минимум кода и его валидность. На выходе ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать дизайн сайта (одностраничник) по готовой структуре, дизайн должен быть адаптирован для устройств: десктоп + смартфон + планшет. Структура стандартная, состоит из блоков: 1. Краткое описание продуктов и агенства. 2. Специализация и преимущества. 3. Команда 4. Отзывы 5. Контакты + всплывающее ...Завершен4 года назад
1. Есть БД с несколькими таблицами и запрос, который выводит данные в виде HTML-таблицы. 2. Нужно доработать запрос так, чтобы из одной ячейки таблицы EVENT получать данные с разделителем ^,^, сравнивать их с другой ячейкой таблицы ...Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад