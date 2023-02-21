Sanybbb_

Александра Борисенко Sanybbb_

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
UX/IU designer

Здравствуйте, меня зовут Александра. Я UX/UI/Веб-дизайнер и развиваюсь в этой сфере около 2-х лет.

Ищу новую возможность карьерного роста в сфере UX/UI дизайна.

Hard skills:

  • Figma

  • Photoshop

  • Делаю дизайн и функционал адаптивных сайтов

  • Обрабатываю фото

  • Делаю баннеры

Soft skills:

  • Гибкость. Мир дизайна постоянно меняется. И дизайнер не должен стоять на месте! Поэтому я не только адаптирую тренды под вашу задачу, но и учту ваши пожелания, чтобы максимально удовлитворить Вас. Ведь довольный заказчик - довольный дизайнер!

  • Самоорганизация. Самостоятельно планирую свою работу, чтобы укладываться в дедлайны. Всегда стараюсь не только уложиться в сроки, но и сделать работу быстрее.

  • Внимательность. Внимательно выслушаю Вас и учту все пожелания, зафиксирую все мелочи, чтобы Вы остались довольны.

  1. Сделаю для вас современный, удобный для пользователей и решающий задачи бизнеса дизайн сайта, интернет-магазина или landing page.

  2. Не беру оплату за дополнительные правки (как делает большинство дизайнеров).

  3. Делаю дизайн на русском и анлийском языках.

  4. Обработаю фото, уберу фон, добавлю логотип, все, что вы пожелаете)

Вы можете посмотреть мое портфолио у меня в профиле и на BehanceAlexandra Borisenko (alexandborisen19)

E-mail: [email protected]

Telegram: @borisenkosd

дизайн сайта редизайн сайта дизайн лендинга

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1075
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

msdoze
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
2 года назад
Баннеры для слайдера
Александра ответственно и творчески подошла к задаче. Попадание в желание заказчика и фирменный стиль 100%! Баннеры реализованы аккуратно и на профессиональном уровне, придраться не к чему. Буду обязательно обращаться ещё, остался доволен, как взаимодействием, так и результатом.
Александр хороший, порядочный заказчик, максимально приятный в коммуникации. Спасибо за доверие! Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
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