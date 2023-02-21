Здравствуйте, меня зовут Александра. Я UX/UI/Веб-дизайнер и развиваюсь в этой сфере около 2-х лет.
Ищу новую возможность карьерного роста в сфере UX/UI дизайна.
Hard skills:
Figma
Photoshop
Делаю дизайн и функционал адаптивных сайтов
Обрабатываю фото
Делаю баннеры
Soft skills:
Гибкость. Мир дизайна постоянно меняется. И дизайнер не должен стоять на месте! Поэтому я не только адаптирую тренды под вашу задачу, но и учту ваши пожелания, чтобы максимально удовлитворить Вас. Ведь довольный заказчик - довольный дизайнер!
Самоорганизация. Самостоятельно планирую свою работу, чтобы укладываться в дедлайны. Всегда стараюсь не только уложиться в сроки, но и сделать работу быстрее.
Внимательность. Внимательно выслушаю Вас и учту все пожелания, зафиксирую все мелочи, чтобы Вы остались довольны.
Сделаю для вас современный, удобный для пользователей и решающий задачи бизнеса дизайн сайта, интернет-магазина или landing page.
Не беру оплату за дополнительные правки (как делает большинство дизайнеров).
Делаю дизайн на русском и анлийском языках.
Обработаю фото, уберу фон, добавлю логотип, все, что вы пожелаете)
Вы можете посмотреть мое портфолио у меня в профиле и на Behance: Alexandra Borisenko (alexandborisen19)
E-mail: [email protected]
Telegram: @borisenkosd
Портфолио
- Дизайн лендинга для сайта UniQa9 просмотров
- Дизан сайта по продаже керамзита12 просмотров
- Дизайн теристического агенства9 просмотров
- Обработка фото фруктов в Photoshop23 просмотра
- Дизан сайта мобильных аксессуаров14 просмотров
- Дизайн сайта соков13 просмотров
- Дизайн сайта для магазина мебели11 просмотров
- Дизайн сайта для зоо-магазина15 просмотров