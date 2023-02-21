UX/IU designer

Здравствуйте, меня зовут Александра. Я UX/UI/Веб-дизайнер и развиваюсь в этой сфере около 2-х лет.

Ищу новую возможность карьерного роста в сфере UX/UI дизайна.

Гибкость. Мир дизайна постоянно меняется. И дизайнер не должен стоять на месте! Поэтому я не только адаптирую тренды под вашу задачу, но и учту ваши пожелания, чтобы максимально удовлитворить Вас. Ведь довольный заказчик - довольный дизайнер!

Самоорганизация. Самостоятельно планирую свою работу, чтобы укладываться в дедлайны. Всегда стараюсь не только уложиться в сроки, но и сделать работу быстрее.