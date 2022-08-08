Нарисовать баннер для сайта

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Завершен6 заявок418 просмотров

Баннер со скруглёнными углами для вставки в дизайн (см. вложение)

Параметры баннера:

#2330B8 синий

#CE2E4B малиновый

#ECECEC белый для заголовков, названий и кнопок

#242424 темно-серый для фона

#3A3A3A мидиум серый для дивайдеров и фона блоков/карточек

#666666 серый для дополнительного цвета на черном фоне

#C8C8C8 светло-серый для основного наборного цвета

размер баннера: 1130/470 пикс, и учет скруглений при расставлении обьектов: 20/20/190/20

В баннере предлагаю использовать счастливых корейцев (взять со стоков) и слоган:Мы не лечим, мы учим быть здоровым!

3 года назад
msdoze
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$20
1 день
Баннер нарисован быстро и строго по ТЗ, рекомендую Артёма!
Все отлично, мои рекомендации)

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