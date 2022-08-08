Требуется разработать 30 креативов для Amazon Posts, посвященных продукту Acne Patch. Целевая аудитория - молодежь. Тематика включает активный образ жизни и уход за собой с помощью товаров. Ожидается креативный подход к дизайну и контенту.
Нарисовать баннер для сайта
Баннер со скруглёнными углами для вставки в дизайн (см. вложение)
Параметры баннера:
#2330B8 синий
#CE2E4B малиновый
#ECECEC белый для заголовков, названий и кнопок
#242424 темно-серый для фона
#3A3A3A мидиум серый для дивайдеров и фона блоков/карточек
#666666 серый для дополнительного цвета на черном фоне
#C8C8C8 светло-серый для основного наборного цвета
размер баннера: 1130/470 пикс, и учет скруглений при расставлении обьектов: 20/20/190/20
В баннере предлагаю использовать счастливых корейцев (взять со стоков) и слоган:Мы не лечим, мы учим быть здоровым!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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