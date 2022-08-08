Нарисовать баннер для сайта

Требуется разработать яркий и веселый баннер для СММ с заголовком 'Посети стоматолога!' и датой 'до 31 августа 2022'. Также включить мелкий заголовок 'Скоро в школу' и лейбл 'Расписание уроков в подарок'. Обратите внимание на компоновку элементов для лучшего восприятия.