Изготовить баннер + ресайз

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка464 просмотра

Добрый день.

Нужно по примеру изготовить баннер и адаптив к нему.

Баннер простой.

1016x446 и 375x435

Пример - https://live.staticflickr.com/65535/52249100889_de0db5bef3_o.png

3 года назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lyudoguss
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Хороший исполнитель, всё быстро и чётко. Рекомендую!
Нет слов, как же приятно работать с заказчиками которые отвечают мгновенно!

Заявки фрилансеров

Алексадр
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Влад
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ростислав
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Олег
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
68 отзывов
3 года назад
Илья
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
17 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Баннеры
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
lyudoguss
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Джахар
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
22 отзыва
3 года назад
Артур
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
3 года назад
Назар
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
39 отзывов(-1)
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Уличный баннер на магазин

    Необходимо разработать три уличных баннера для магазина канцелярии и товаров для дома. Размеры баннеров: один 3м на 2м и два 2м на 2м. Требуется привлекательный дизайн, соответствующий тематике магазина.

    Баннеры40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер на озон

    Требуется разработка рекламного баннера для OZON размером 1080x1080 пикселей. Используйте прикрепленное фото для создания дизайна. Обеспечьте привлекательный и информативный внешний вид.

    Баннеры41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ютуб

    Необходимо разработать баннер, фото профиля и логотип для YouTube-канала, посвященного Майнкрафт. Требуется креативный подход и соответствие тематике игры.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать 5 баннеров постов в инстаграм для кейтеринга кальянов

    Необходимо разработать 5 баннеров для Instagram для кейтеринга кальянов. Тематика включает космос и глобус. Посты должны охватывать темы: О нас, Табак, Набор, Акции и Краш лист. Также требуется фоновое изображение для сторис. Черновики уже созданы, для лучшего понимания задачи могут быть предоставлены.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать баннеры в слайдер сайта

    Требуется нарисовать несколько баннеров для слайдера сайта. Ищем фрилансера, который сможет сразу приступить к выполнению задания. Важно учитывать стиль и тематику сайта при создании графических решений.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Шапка для группы вк.

    $8

    Требуется разработать горизонтальную шапку для группы ВК на тему видео съемки 360 градусов. Дизайн должен быть ярким, с неоновыми и пестрыми элементами для привлечения внимания. Важно, чтобы продукт был понятен с первого взгляда.

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Статические баннеры для рекламы в РСЯ

    Требуется разработать статические баннеры для рекламной кампании в РСЯ, ориентированные на строительную тематику. Необходимы креативные и привлекательные решения, соответствующие требованиям платформы. Подробности обсуждаются в описании задания.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать логотип и баннер для ютуб канала

    Требуется разработать узнаваемый логотип и баннер для YouTube канала, отражающий специализацию на продаже карьерных самосвалов LGMG. Баннер должен включать почту и сайт. Пример цветовой гаммы можно найти на указанном сайте.

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать 2 баннера интим-магазина для РСЯ

    $10

    Необходимо разработать 2 баннера для интим-магазина, соответствующие требованиям РСЯ. Все детали и требования указаны в приложенном ТЗ. Ожидается качественный и привлекательный дизайн.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад