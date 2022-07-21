Необходимо разработать 2 баннера для интим-магазина, соответствующие требованиям РСЯ. Все детали и требования указаны в приложенном ТЗ. Ожидается качественный и привлекательный дизайн.
Нужно создать логотип и баннер для ютуб канала
Нам нужно сделать логотип, узнаваемый, запоминающийся, а так же баннер для ютуб канала, где будут указаны почта, сайт
сайт-https://lgmg-cmt.ru/ на нем можно увидеть примерную цветовую гамму
Мы специализируемся на продаже карьерный самосвалов -LGMG, в лого и баннере это должно отражаться
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