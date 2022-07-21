Нам нужно сделать логотип, узнаваемый, запоминающийся, а так же баннер для ютуб канала, где будут указаны почта, сайт

сайт-https://lgmg-cmt.ru/ на нем можно увидеть примерную цветовую гамму

Мы специализируемся на продаже карьерный самосвалов -LGMG, в лого и баннере это должно отражаться