Создание баннера на ютуб.

$300
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  2. Баннеры
Закрыт67 заявок991 просмотр

Мне нужно создать простой,но в то же время привлекательный баннер в шапку профиля на канале в ютубе.

Он не должен содержать большое количество символов и рисунков,достаточно лишь ник канала (подходящий шрифт) и что-то привлекательное.

Жду ваших предложений

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