Мне нужно создать простой,но в то же время привлекательный баннер в шапку профиля на канале в ютубе.

Он не должен содержать большое количество символов и рисунков,достаточно лишь ник канала (подходящий шрифт) и что-то привлекательное.

Жду ваших предложений