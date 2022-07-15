ТЗ:

Название канала крупное и читаемое «100 ИКСОВ»; внизу более мелким шрифтом: КРИПТОВАЛЮТА | ИНВЕСТИЦИИ

Цветовую гамму я вижу в оранжево чёрных цветах (примерно как в примере)

Так как тематика канала - крипта, то можно добавить значки(!) биткоина, доллара, ETH, NEAR

По краям можно добавить дым и затемнение

*баннер должен красиво смотреться на всех устройствах(как на телефоне, так и на телевизоре)

ЗНАЧОК:

Фон: основной цвет с баннера (оранжевый скорее всего)

ТЕКСТ: 100х (чёрный, можно чуть объёмный)