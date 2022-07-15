Баннер для YouTube + значок(аватарка) для канала

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки437 просмотров

ТЗ:

Название канала крупное и читаемое «100 ИКСОВ»; внизу более мелким шрифтом: КРИПТОВАЛЮТА | ИНВЕСТИЦИИ

Цветовую гамму я вижу в оранжево чёрных цветах (примерно как в примере)

Так как тематика канала - крипта, то можно добавить значки(!) биткоина, доллара, ETH, NEAR

По краям можно добавить дым и затемнение

*баннер должен красиво смотреться на всех устройствах(как на телефоне, так и на телевизоре)

ЗНАЧОК:

Фон: основной цвет с баннера (оранжевый скорее всего)

ТЕКСТ: 100х  (чёрный, можно чуть объёмный)

3 года назад
guest_16578327823953
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Я осталась очень довольна и качеством выполненной работы, и быстротой ее выполнения! Смело могу рекомендовать👍🏻👏🏻
Отличный заказчик, очень интересный проект, будем сотрудничать в будущем! Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
200 отзывов
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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