Необходимо разработать шапку для YouTube канала мангеке. Важно учесть стилистику и тематику манги. Дизайн должен быть привлекательным и отражать уникальность контента канала.
Баннер для YouTube + значок(аватарка) для канала
ТЗ:
Название канала крупное и читаемое «100 ИКСОВ»; внизу более мелким шрифтом: КРИПТОВАЛЮТА | ИНВЕСТИЦИИ
Цветовую гамму я вижу в оранжево чёрных цветах (примерно как в примере)
Так как тематика канала - крипта, то можно добавить значки(!) биткоина, доллара, ETH, NEAR
По краям можно добавить дым и затемнение
*баннер должен красиво смотреться на всех устройствах(как на телефоне, так и на телевизоре)
ЗНАЧОК:
Фон: основной цвет с баннера (оранжевый скорее всего)
ТЕКСТ: 100х (чёрный, можно чуть объёмный)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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