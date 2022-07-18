Необходимо отрисовать 6 баннеров для интернет-магазина

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Завершен28 заявок429 просмотров

Здравствуйте для интернет-магазина по продаже сувенирной и промо-продукции необходимо отрисовать 6 баннеров.

Баннеры под стиль сайта, размер 1060px на 610px.

На них должна быть отображена продукция сайта из соответствующих категорий. 

 

Подробнее объясню исполнителю

3 года назад
sergeevcode
Влад 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

danilamatveev
Данила 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$21
1 день
Escrow
Быстро и качественно. Спасибо за работу, обращусь еще обязательно
Достаточно подробное ТЗ, быстрая обратная связь, приятное сотрудничество)

Заявки фрилансеров

danilamatveev
Данила 
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