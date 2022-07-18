Необходимо разработать рекламные баннеры для сайта с движком Cs-Cart. Включает создание 24 баннеров для промо-акций, 6 главных баннеров, 20 баннеров в виде плитки, 231 баннер для категорий и 21 фото для статей блога. Также требуется размещение и вёрстка графического контента на сайте.