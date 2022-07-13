Создание рекламных баннеров для промо-акций сайте c движком Cs-Cart

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт9 заявок474 просмотра

1. Расположение: страница промо-акций и

сами промо-акции.

Размер: 1200 х 1000 px – 96 dpi

Количество: 24 шт.

2. Создание главных баннеров.

Расположение: на главной странице, на всю ширину

экрана.

Размер: 2000 х 500 px – 96 dpi

Количество: 6 шт.

3. Создание баннеров – плитка.

Расположение: на главной странице в виде динамического

блока (плитки) баннеров.

Размер: 1600 х 1200 px – 96 dpi

Количество: 20 шт.

4. Создание баннеров на категории

(навигация).

Расположение: на страницах корневых категорий +

навигационная двухуровневая панель в

каждом корневом каталоге.

Размер: 600 х 600 px – 96 dpi

Количество: 231 шт.

5. Фото на статьи блогов

Расположение: в самой статье + анонсы статей

Размер: 1200 х 800 px – 96 dpi

Количество: 21 шт.

6. Размещение + вёрстка данного графического

контента на сайте c движком Cs-Cart Заказчика

3 года назад
guest_1657706789899
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Заир
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
62 отзыва
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
29 отзывов(-1)
3 года назад
Виталий
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
134 отзыва
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Зюбач
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн товарной карточки пистолетика-генераторы мыльных пузырей для вб

    Требуется разработка дизайна товарной карточки для пистолетика-генератора мыльных пузырей. Необходимо создать пять слайдов для Wildberries. Включите в работу исходники в формате PSD. Для отклика предоставьте портфолио, стоимость и сроки выполнения.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать карточку вентилятора для маркетплейса

    Требуется разработка карточки для ручного вентилятора на маркетплейсе. Необходимо создать 5-6 слайдов, включая визуальные элементы. Обязательно предоставление исходника в формате PSD. Укажите цену, сроки выполнения и примеры работ из портфолио.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать дизайн карточки бассейна на вайлдберриз

    Требуется разработать дизайн карточки для надувного бассейна на платформе Вайлдберриз. Необходимо создать 6 слайдов и предоставить исходные файлы в формате PSD. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Аватар и рекламный баннер для телеграмм канала по продаже алкоголя

    Необходимо разработать аватар в стиле алкогольного магазина и рекламный баннер, объединив 4 фото на привлекательном фоне. На баннере должен быть текст: 'ЗВЕЗДЫ АЛКОГОЛЯ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ'.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Восстановить лого

    Необходимо восстановить логотип из предоставленного файла. Задача включает в себя качество и точность воссоздания изображения. Ожидается, что логотип будет готов к дальнейшему использованию в баннерах и других материалах.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • На картинці поміняти одне слово

    Необходимо заменить слово 'кришу' на 'дах' на изображении баннера. Задача включает редактирование графического материала с учетом сохранения общего стиля.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать баннер и логотип для интернет магазина

    $40

    Необходимо разработать с нуля логотип и баннер для интернет-магазина на маркетплейсе. Ожидаются примеры работ от исполнителей. Укажите стиль и цветовую гамму, соответствующие вашему видению.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подготовить картинки

    Требуется подготовить набор баннеров из дизайна в Figma для загрузки приложения в Google Play и App Store. Необходимо создать картинки в различных форматах, соответствующих требованиям магазинов приложений.

    Figma
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Баннер html5 240 на 400 баннер

    $40

    Требуется разработать HTML5 баннер размером 240 на 400 пикселей для размещения на платформе MyTarget. Баннер будет рекламировать свадебный салон и должен содержать информацию о преимуществах. Убедитесь, что дизайн соответствует требованиям платформы и привлекает внимание целевой аудитории.

    HTML
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    3 года назад