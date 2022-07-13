Требуется разработка дизайна товарной карточки для пистолетика-генератора мыльных пузырей. Необходимо создать пять слайдов для Wildberries. Включите в работу исходники в формате PSD. Для отклика предоставьте портфолио, стоимость и сроки выполнения.
Создание рекламных баннеров для промо-акций сайте c движком Cs-Cart
1. Расположение: страница промо-акций и
сами промо-акции.
Размер: 1200 х 1000 px – 96 dpi
Количество: 24 шт.
2. Создание главных баннеров.
Расположение: на главной странице, на всю ширину
экрана.
Размер: 2000 х 500 px – 96 dpi
Количество: 6 шт.
3. Создание баннеров – плитка.
Расположение: на главной странице в виде динамического
блока (плитки) баннеров.
Размер: 1600 х 1200 px – 96 dpi
Количество: 20 шт.
4. Создание баннеров на категории
(навигация).
Расположение: на страницах корневых категорий +
навигационная двухуровневая панель в
каждом корневом каталоге.
Размер: 600 х 600 px – 96 dpi
Количество: 231 шт.
5. Фото на статьи блогов
Расположение: в самой статье + анонсы статей
Размер: 1200 х 800 px – 96 dpi
Количество: 21 шт.
6. Размещение + вёрстка данного графического
контента на сайте c движком Cs-Cart Заказчика
Заявки фрилансеров
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