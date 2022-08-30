Дизайн товарной карточки пистолетика-генераторы мыльных пузырей для вб

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Завершен20 заявок672 просмотра

Нужно нарисовать пять слайдов для вайлдберриз. Обязательно понадобятся исходники в psd. Продаём генератор мыльных пузырей в виде пистолет как. От вас портфолио, цена и сроки.

3 года назад
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Belechek
Наталия 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow
Как всегда очень качественное и ответственное исполнение. Благодарю!
Работа прошла хорошо, задание было понятно, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Никита
 
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Belechek
Наталия 
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