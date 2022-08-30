Требуется разработка карточки для ручного вентилятора на маркетплейсе. Необходимо создать 5-6 слайдов, включая визуальные элементы. Обязательно предоставление исходника в формате PSD. Укажите цену, сроки выполнения и примеры работ из портфолио.
Дизайн товарной карточки пистолетика-генераторы мыльных пузырей для вб
Нужно нарисовать пять слайдов для вайлдберриз. Обязательно понадобятся исходники в psd. Продаём генератор мыльных пузырей в виде пистолет как. От вас портфолио, цена и сроки.
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