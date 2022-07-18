Создать карточку вентилятора для маркетплейса

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Завершен5 заявок500 просмотров

Нужна карточка на вб для ручного вентиллятора. От вас цена и сроки и портфолио. Обязательно нужен будет исходник в psd. 5-6 слайдов

3 года назад
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Belechek
Наталия 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow
Очень быстро и качественно выполнена работа. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень довольна сотрудничеством с Дарьей. Четкое ТЗ, удобное общение.

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Жанна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад
Belechek
Наталия 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
3 года назад
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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