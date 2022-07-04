Требуется разработать красивый дизайн меню для баннера размером 2*1,5 метра. Дизайн должен выглядеть аппетитно и привлекательно. Есть образец для ориентировки.
Разработать дизайн баннеров (door hanger'ов) для строительной компании
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