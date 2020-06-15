Необходимо разработать дизайн и адаптивы для посадочной страницы на уже существующем сайте. Страница будет использоваться под PPC компанию. Подробности в личку.
- $400Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
- $100
Подробности в личку.Завершенгод назад
Подробности в личку.Завершен2 года назад
- $40
Необходимо доработать страницу контактов на сайте.Завершен2 года назад
Подробности в ПМ.Завершен2 года назад
- $20
Необходимо оформить страницу с отзывами на существующем лендинге. И нарисовать несколько кнопок для соц сетей. Подробности в личку.Завершен3 года назад
- $100
Необходимо сделать внутреннюю страницу под уже существующий дизайн сайта. Подробности в ПМ.Дизайн сайтовнет заявокЗавершен3 года назад
Необходимо стилизовать форму опроса (UI элементы) под существующий дизайн сайта.Завершен4 года назад
Всем привет! Ищу аккуратного специалиста по фотошопу. Задача - "наклеивать" на фотографии домов текстуры различных материалов (сайдинг и панели), для того, чтобы человек мог приблизительно понять как будет смотреться его дом в той или иной конфигурации. Сильной ...Обработка фотографий3 исполнителяЗавершен4 года назад
- $10
Нужно сделать 4 баннера 1080px, подробности сообщу исполнителю.Завершен4 года назад
- $20
Требуется нарисовать пару рекламных баннеров для использования их в соц.сети LinkedIn (размеры и текст в лс). Спасибо.Завершен4 года назад
Необходимо сделать дополнительный информационный блок в стиле уже существующего лендинга. Будем использовать готовые иллюстрации-иконки.Завершен4 года назад
- $10
Необходимо переделать некоторые блоки уже готовой лендинг страницы. Подробности в ЛС.Завершен4 года назад
- $20
Требуется сделать парочку рекламных баннеров для рекламы в соц.сетях. Подробности откликнувшимся.Завершен4 года назад
- $500
Требуется нарисовать лендинг для продажи строительной франшизы.Завершен4 года назад
- $200
Нарисовать раздел для галерей для готового дизайна сайта строительной компании.Завершен4 года назад
Требуется спец по обслуживанию серверов, чтобы найти и устранить баг. Ситуация следующая: выделенный сервер, на нем несколько сайтов на Wordpress, которые работают под nginx. Файлы JS/CSS и изображения на этих сайтах оптимизируются различными плагинами и ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется нарисовать пять иллюстраций в таком же (или похожем) стиле, как в прикрепленном к заданию файле. Эти картинки будут использоваться для иллюстрирования пошагового процесса по установке сайдинга: 1 - удаление старого сайдинга 2 - инспекция и ремонт 3 ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт4 года назад
- $240
Требуется нарисовать пару новых страниц для уже готового дизайна в Figma. Подробности в личку.Завершен4 года назад
- $40
Необходимо добавить на существующий лендинг ленту с спонсорами/поставщиками. Работа в Figma.Завершен4 года назад