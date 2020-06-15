vas_yura

Юрий vas_yura

 
34 годаКанада/Ванкувер
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$870
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
год назад
Дизайн лендинг страницы
Спасибо за постоянные интересные задачи! с удовольствием займусь новой)) 🥳
Спасибо, Алексей! Все хотелки учтены, дизайн как всегда на высоте. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
Нарисовать баннеры-тизеры для рубрик интернет-магазина
Супер заказчик с интересными проектами! Всем рекомендую поработать с Юрием! Спасибо! 👍
Спасибо большое, Алексей! Очень элегантный получился дизайн для предоставленных исходных данных :)
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
2 года назад
Разработать дизайн баннеров (door hanger'ов) для строительной компании
Давно сотрудничаем с Юрием. Отличный заказчик, с которым очень комфортно работать, даже не смотря на большую разницу во времени! Всем рекомендую! Спасибо за разнообразные задачи! 🎉
Спасибо большое за качественную работу! Буду обращаться :)
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Доработка дизайна страницы контактов
Давно с Юрием сотрудничаем! Отличный позитивный заказчик! Спасибо за постоянные интересные задачи) ☀️
Алексей отлично справился с задачей. Учел все мои пожелания. Результатом очень доволен! Рекомендую.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Доработать лендинг страницу
Спасибо за интересные задачи 🚀
Спасибо, как всегда выручил :)
Ответный отзыв