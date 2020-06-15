Всем привет! Ищу аккуратного специалиста по фотошопу. Задача - "наклеивать" на фотографии домов текстуры различных материалов (сайдинг и панели), для того, чтобы человек мог приблизительно понять как будет смотреться его дом в той или иной конфигурации. Сильной ...