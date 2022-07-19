Нарисовать баннеры-тизеры для рубрик интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки307 просмотров

Подробности в личку.

3 года назад
vas_yura
Юрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$100
3 дня
Спасибо большое, Алексей! Очень элегантный получился дизайн для предоставленных исходных данных :)
Супер заказчик с интересными проектами! Всем рекомендую поработать с Юрием! Спасибо! 👍

Заявки фрилансеров

Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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