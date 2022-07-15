Нужно подготовить по 9-10 фото для каждого объявления (чуть изменить/уникализировать готовые фотографии) + чуть поддизайнить (добавить плашки на некоторые фото с текстом.

А потом нужно разместить объявления на авито и юле (на нашем аккаунте).

Вот подробное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1EGO_xayfwiX5hjQtqLIjyRPiShQtkN8AnuCQpoXuYhA/edit?usp=sharing

Перед началом работы хотелось бы получить от вас пример 1 оформленной картинки (качаем прикрепленную в задании картинку и добавляем на неё плашки с текстом). Картинка должна получиться лучше, чем "плохой пример" (прикрепленная картинка). Тексты на ней должны быть такие же.