Сделать 15 дублей объявлений на авито и юле

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок550 просмотров

Нужно подготовить по 9-10 фото для каждого объявления  (чуть изменить/уникализировать готовые фотографии) + чуть поддизайнить (добавить плашки на некоторые фото с текстом.

А потом нужно разместить объявления на авито и юле (на нашем аккаунте).

Вот подробное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1EGO_xayfwiX5hjQtqLIjyRPiShQtkN8AnuCQpoXuYhA/edit?usp=sharing

Перед началом работы хотелось бы получить от вас пример 1 оформленной картинки (качаем прикрепленную в задании картинку и добавляем на неё плашки с текстом). Картинка должна получиться лучше, чем "плохой пример" (прикрепленная картинка). Тексты на ней должны быть такие же.

3 года назад
star_new
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