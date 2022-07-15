Необходимо разработать баннеры согласно полному техническому заданию, которое включает все требуемые изображения. Внимание к деталям и соблюдение требований обязательны.
Баннеры для ВК сторис
Разработать дизайн и нарисовать в одном выбранном стиле 6 баннеров для ВК сторис.
Баннеры будут использоваться для рекламы услуг глазной клиники.
Задание с требуемыми изображениями для баннеров ссылка
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