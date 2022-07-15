Разработать баннер для YouTube канала «100 ИКСОВ» с крупным заголовком и мелким текстом о криптовалюте и инвестициях. Использовать оранжево-черную цветовую гамму, добавить значки биткоина, доллара, ETH и NEAR. Баннер должен быть адаптивным для всех устройств. Также создать значок канала с основным цветом и текстом 100х.