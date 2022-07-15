Баннеры - сделать оформление сайта

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Закрыт29 заявок361 просмотр

Нужно для сайта (тематика - игрушки) сделать офигенные баннеры и в целом оформление, в едином стиле.

От исполнителя: опыт в тематике, инициативность - предлагать варианты креатива, быть на связи в процессе.

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