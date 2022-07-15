Необходимо сделать баннер для показов рекламы ВК по продаже светодиодных люстр со скидкой 30%. Баннер должен быть интересен для аудитории, привлекать внимание. Логотип магазина и адрес оффлайн магазина отправлю. Для понимания, какого плана светильники, прикрепил фото. Но не обязательно именно их использовать. Главное донести суть.