Аліна Гончаренко alinades979alinades979
26 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
ux/ui designer
Добрый день!
Меня зовут Алина и я молодой, полон свежих идей специалист UX/UI дизайна
Люблю обучаться новому, и никогда не стою на месте
Последнее время углубленно изучала веб дизайн и продолжаю это делать по сей день
Я уже освоила такие программы:
?? Figma, а именно сетки, понятие про композицию и цвет, основы типографики, основы анимации в рамках этой программы, последние тренды дизайна
?? Adobe Photoshop
?? Adobe Illustrator
У меня еще не так много опыта, но я готова вкладываться в каждый проект
Готова поработать с интересными проектами
?? Пишите мне, давайте свяжемся и обсудим все детали
Портфолио
- Лендинг Персональный тренер9 просмотров
- Интернет магазин Свадебных платьев14 просмотров