ux/ui designer

Добрый день!

Меня зовут Алина и я молодой, полон свежих идей специалист UX/UI дизайна

Люблю обучаться новому, и никогда не стою на месте

Последнее время углубленно изучала веб дизайн и продолжаю это делать по сей день

Я уже освоила такие программы:

?? Figma, а именно сетки, понятие про композицию и цвет, основы типографики, основы анимации в рамках этой программы, последние тренды дизайна

?? Adobe Photoshop

?? Adobe Illustrator

У меня еще не так много опыта, но я готова вкладываться в каждый проект

Готова поработать с интересными проектами

?? Пишите мне, давайте свяжемся и обсудим все детали