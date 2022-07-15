Создание баннеров

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт25 заявок759 просмотров

Полное техническое задание с требуемыми изображениями для банеров ссылка

https://shrlink.top/roWnR9Kp3HmU

3 года назад
guest_1658041930315
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Баннеры
Юрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Яна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Яна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виталий
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
134 отзыва
3 года назад
Данила
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Илья
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ева
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Джахар
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
17 часов назад
116 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Баннеры
Лаура
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Даниэль
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Анна
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сурнина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать рекламный баннер для ВК

    Требуется разработать рекламный баннер для ВКонтакте для продвижения светодиодных люстр со скидкой 30%. Баннер должен быть привлекательным и интересным для целевой аудитории. Логотип магазина и адрес оффлайн магазина будут предоставлены. Прикреплены фото люстр для вдохновения, но использовать их не обязательно.

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннеры - сделать оформление сайта

    Необходимо разработать яркие и креативные баннеры для сайта, посвященного игрушкам. Оформление должно быть выполнено в едином стиле. Ищем исполнителя с опытом в тематике, который сможет предложить интересные идеи и быть на связи в процессе работы.

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер для YouTube + значок(аватарка) для канала

    Разработать баннер для YouTube канала «100 ИКСОВ» с крупным заголовком и мелким текстом о криптовалюте и инвестициях. Использовать оранжево-черную цветовую гамму, добавить значки биткоина, доллара, ETH и NEAR. Баннер должен быть адаптивным для всех устройств. Также создать значок канала с основным цветом и текстом 100х.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Шапка для ютуб канала мангеке

    Необходимо разработать шапку для YouTube канала мангеке. Важно учесть стилистику и тематику манги. Дизайн должен быть привлекательным и отражать уникальность контента канала.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо отрисовать 6 баннеров для интернет-магазина

    Требуется отрисовать 6 баннеров для интернет-магазина, специализирующегося на сувенирной и промо-продукции. Размер баннеров - 1060px на 610px. Необходимо отобразить продукцию из соответствующих категорий. Подробности будут предоставлены исполнителю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • ПНГ рисунок для интернет магазина по майнкрафту

    Требуется создать ПНГ рисунок для интернет-магазина по майнкрафту. Необходимо разработать баннеры, аналогичные лутбоксам или кейсам, с определенной надписью. Предоставьте несколько вариантов с качественной обработкой в фотошопе.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Графічний дизайн

    Необхідно створити графічний дизайн прайсу на товари інтернет-крамниці. Проект включає обговорення важливих деталей для досягнення оптимального результату.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформить instagram аккаунт

    Требуется оформление Instagram-аккаунта с созданием 30 баннеров с текстами и заголовками. Дизайн должен быть выполнен в едином фирменном стиле. Укажите цену за выполнение работы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад