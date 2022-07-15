Требуется разработать рекламный баннер для ВКонтакте для продвижения светодиодных люстр со скидкой 30%. Баннер должен быть привлекательным и интересным для целевой аудитории. Логотип магазина и адрес оффлайн магазина будут предоставлены. Прикреплены фото люстр для вдохновения, но использовать их не обязательно.