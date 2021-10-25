Веб-дизайнер
Здравствуйте! Я веб-дизайнер
Занимаюсь дизайном лендингов и баннеров. Работаю в основном в Figma. Стараюсь делать свою работу качественно и за приемлемую цену)
Если вам нужен дизайн, буду рад помочь!
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Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн лендинга для стоматологии1 просмотр
- Дизайн лендинга для микрорайона «Простор»25 просмотров
- Дизайн лендинга для продажи гироскутеров31 просмотр
- Дизайн лендинга для туристического агентства18 просмотров
- Дизайн лендинга для продажи тура6 просмотров
- Дизайн лендинга для дизайн-конференции2 просмотра
- Презентация для интернет-магазина "Главпивмаг"нет просмотров
- Презентация лендинга для дизайн-конференциинет просмотров
- Дизайн главного экрананет просмотров
- Дизайн страницынет просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Всем рекомендую работу с Юрием! Все было выполнено в срок и даже перевыполнено, я просил 1 вариант изменения цветов, а Юрий предоставил сразу 5 и с комментариями к каждому!
Ответный отзыв
Глеб, отличный заказчик! Хорошо поставленная задача, чёткая обратная связь и быстрая оплата! Всем рекомендую!
$7
9 баллов
2 года назад
Работой доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга