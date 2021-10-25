frizenyuri

Юрий Фризен frizenyuri

 
24 годаРоссия/Славгород
3 года на фриланс-бирже
Был
17 часов назад
Веб-дизайнер

Здравствуйте! Я веб-дизайнер
Занимаюсь дизайном лендингов и баннеров. Работаю в основном в Figma. Стараюсь делать свою работу качественно и за приемлемую цену)

Если вам нужен дизайн, буду рад помочь!

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Дизайн лендингаFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
mr-23
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Изменить цвета скриншота главной страницы сайта.
Всем рекомендую работу с Юрием! Все было выполнено в срок и даже перевыполнено, я просил 1 вариант изменения цветов, а Юрий предоставил сразу 5 и с комментариями к каждому!
Глеб, отличный заказчик! Хорошо поставленная задача, чёткая обратная связь и быстрая оплата! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Artas28
46 летЧехия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
9 баллов
2 года назад
Отрисовка статичного JPEG баннера в 8 размерах под Google Adwords
Работой доволен, рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга