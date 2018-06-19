Artas28

Дмитрий Artas28

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Логотип для компании судового брокера
Создание логотипов
Спасибо Дмитрию за интересный заказ. Задача поставлена четко. Своевременные отклики на сообщения. Оплата без задержек. Сотрудничество было плодотворным. Остались только приятные впечатления. Рекомендую заказчика.
Очень доволен сотрудничеством, работа выполнена быстро, качественно и даже в большем объеме чем было обещано! Очень понравилось, что на пожелания правок, которые с профессиональной точки зрения могли нанести вред визуалу логотипа - высказывались обоснованные сомнения в их пользе, при этом однако решения "давайте все же сделаем посмотрим" выполнялись довольно быстро и качественно. Рекомендую Софью к сотрудничеству.
Ответный отзыв
maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
2 года назад
Логотип для компании судового брокера
Создание логотипов
Спасибо за заказ! Все отлично)
Доволен сотрудничеством, связь весьма оперативная, сроки выдержаны даже с запасом!
Ответный отзыв
frizenyuri
Юрий 
26 лет
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
$7
10 баллов
4 года назад
Отрисовка статичного JPEG баннера в 8 размерах под Google Adwords
Google Ads
Отличный заказчик, рекомендую!
Работой доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
SergeyMalyshev
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$14
10 баллов
4 года назад
Отрисовка статичного JPEG баннера в 8 размерах под Google Adwords
Google Ads
Очень приятный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата, идеальная коммуникация. Приходите еще, Дмитрий! Буду рад, снова вам помочь :)
Работа сделана точно в срок, коммуникация оперативная, качество работы на высоте! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
panfilofff
Виталий 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Помочь с запуском группы php скриптов.
ApachePHP
Сделал задачу быстро, но у Дмитрия не было времени проверить мою работу. Не смотря на это, Дмитрий всё оплатил сразу, предупреждал заранее, если не мог быть в онлайн. Рекомендую данного заказчика.
Работа выполнена в срок, рекомендую
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