Требуется разработка логотипа для компании судового брокера с нуля. Логотип должен быть предоставлен в векторной графике для печати и в формате PNG на прозрачном фоне. Укажите в заявке ваши сроки, цену и количество вариантов логотипа на старте. Срочная работа, без изысканных требований.
- Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен2 года назад
Требуется создать статичный JPEG баннер в 8 размерах для рекламы услуг косметического центра. Размеры: 120x600, 160x600, 200x200, 250x250, 300x250, 320x50, 468x60, 728x90. В баннере будет текст, логотип и название. Необходимы примеры работ и предложения по цене.Баннеры3 исполнителяЗавершен4 года назад
Требуется разработчик с опытом работы в СУБД InterSystems Cache или IRIS. Необходимо указать профессиональный опыт, часовой пояс и среднюю стоимость работы за час. Подробности проекта будут предоставлены в личной переписке.Базы данныхнет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется контент-менеджер для небольшого интернет-магазина с 4 товарами. Обязанности включают ведение соцсетей, размещение товаров на Амазон, Ебей и Етси, а также общение с клиентами. Знание украинского языка обязательно. Проживание в Запорожье является плюсом.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется специалист для доработки серверного приложения с использованием oDoo. Требуются навыки работы с Python и PostgreSQL. В заявке укажите информацию о себе, географическом положении и среднюю стоимость работы за час.Базы данных5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработка серверного приложения с использованием СУБД InterSystems Cache. Необходимы знания языка MUMPS, технологии qWORD, RESTful API, а также опыт работы с операционными системами Linux и Apache HTTP Server. В заявке укажите информацию о себе, часовой пояс и ориентировочную стоимость работы.Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходима разработка мобильного КРОССПЛАТФОРМЕННОГО бизнес-приложения. Приложение будет клиентской частью клиент-серверной системы, работа приложения с сервером по АПИ. Подробности - в личку кандидатам. Присылайте пожалуйста Ваш контакт, портфолио и ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходима разработка мобильного бизнес-приложения на Андроид. Приложение будет клиентской частью клиент-серверной системы, работа приложения с сервером по АПИ. Подробности - в личку кандидатам. Присылайте пожалуйста Ваш контакт, портфолио ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим программист на Java с опытом разработки мобильных приложений на Андроид. После текущего проекта по разработке возможно длительное сотрудничество по усовершенствованию приложения. Подробности - кандидатам в личку, присылайте пожалуйста Ваше портфолио, опыт работы ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим разработчик мобильных приложений на С++ под кроссплатформенный фреймворк Cocos2D. После разработки возможно длительное сотрудничество по обновлению, поддержке данного приложения. Подробности - в личку кандидатам. Присылайте пожалуйста Ваш контакт, портфолио и стоимость часа ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать с нуля модуль под корпоративный портал Битрикс24 согласно техзаданию, которое будет предоставлено тому с кем будем работать. Используется коробочная версия Битрикс24, опыт разработки модулей для этой системы с нуля - обязателен, в ответе ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо натянуть дизайн макет лендинга высотой на 3-4 экрана (Photoshop PSD со слоями) на Джумлу либо WordPress. Из программных "примочек" лендинга - только форма отправляющая данные заполнения на емейл, одна форма в теле лендинга и ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть группа php скриптов(от 30 до 60), запускаемых сейчас вручную по очереди через браузер на локалхосте при включенном Apache на XAMPP. Все работает нормально но сам процесс запуска (написать вручную от 30 до 60 ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать прототип (он же мокап) лендинга на 3-4 экрана и написать продающий текст для данного лендинга. Тематика лендинга - продажа стройматериалов (точнее конкретизирую в личку тем кто откликнется), для изучения и ловли вдохновения ...Продающие тексты21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть логотип организации. В векторе в Corel Draw. Цветной. Нужно на его основе сверстать в CorelDraw два макета: 1) Табличка белый фон с логотипом в центре, Высота ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать видеоролик в формате анимированного баннера. Технические требования: Формат видео - AVI, MP4 Длительность - 15 секунд Размер по вертикали и горизонтали - 768(гориз) на 56(вертик) пикселов ...Анимация13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт (адрес скину в личку). Сделан в настоящее время на Joomla 2.5.9. Необходимо обновить версию Джумла на сайте до современной так чтобы сайт не перестал при этом работать. То есть чтобы стили не поехали ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо на сайт Джумлы (на одну из страниц сайта, в контентной области страницы, т.е. дизайн менять не придется) вставить форму для заполнения. Результат заполнения формы должен отправляться емейлом на указанный в настройках адрес. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть два сайта, один главный на русском языке, второй его перевод на чешском языке. Оба на Джумле. Внешне похожи и переключаются с одного на другой, но фактически это два разных сайта без синхронизации языков, каждый ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо дополнить существующий логотип. Исходник - PNG файл, одноцветный (белый) на прозрачном фоне. На логотипе картинка и справа от нее текст. Картинку оставляем, текст меняем. Стиль текста (шрифт) крайне желательно сохранить (полагаю там ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад