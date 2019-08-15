panfilofff

Виталий panfilofff

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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процент рекомендаций
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Отзывы заказчиков

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Выгрузка из XML в CSV
Виталий на отлично справился с поставленной задачей! Рекомендую
Отличный заказчик. Постоянно был на связи, оперативно отвечал на вопросы и давал комментарии по работе. Рекомендую.
Ответный отзыв
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Помочь с запуском группы php скриптов.
ApachePHP
Работа выполнена в срок, рекомендую
Сделал задачу быстро, но у Дмитрия не было времени проверить мою работу. Не смотря на это, Дмитрий всё оплатил сразу, предупреждал заранее, если не мог быть в онлайн. Рекомендую данного заказчика.
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