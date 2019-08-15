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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Виталий на отлично справился с поставленной задачей! Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Постоянно был на связи, оперативно отвечал на вопросы и давал комментарии по работе. Рекомендую.
$5
10 баллов
6 лет назад
ApachePHP
Работа выполнена в срок, рекомендую
Ответный отзыв
Сделал задачу быстро, но у Дмитрия не было времени проверить мою работу. Не смотря на это, Дмитрий всё оплатил сразу, предупреждал заранее, если не мог быть в онлайн. Рекомендую данного заказчика.