Выгрузка из XML в CSV

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Добрый день!

Необходимо выгрузку товаров из XML переделать в CSV. Есть пример CSV файла (во вложении example.csv), как должны выглядеть на выходе готовые файлы.

9 XML файлов - на выходе должны быть 9 CSV файлов

В XML файлах категории идут отдельным блоков в вверху со своими id и parentId (родительская категория)

Сами товары в блоке models

Товар в блоке model

У каждого товара в блоке model есть categoryId завязанный за блок категорий. В CSV категории должны быть текстовыми у каждого товара, если товар находится в подкатегории, то она должна задаваться слешем */*, например 

Запчасти для отечественных автомобилей/ЗИЛ

Остальные значения блока model должны быть понятны. По сути из этих выгрузок нужны поля

name - Товар/Заголовок страницы (в файле-примере)

vendorCode - Артикул (в файле-примере)

pictureUrl - Изображения (в файле-примере), задается как в XML файле, просто полный урл картинки

description - Описание (в файле-примере)

Некоторые поля не нужно заполнять, например если нет цены то просто не заполняем и т.п.

ВАЖНО! Блок с параметрами param

Каждый параметр должен задаваться отдельным столбцом где:

param@name и param@unit это заголовок столбца а значение param это свойство товара, например

3400

на выходе в csv

Потребляемая мощность, вт. 

3400

Интересует цена и сроки.

Если есть вопросы, пишите в личку.

4 года назад
Aldadis
Адам 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
panfilofff
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
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WMZ
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