Найти и добавить фото в магазиг

Есть интернет магазин на шаблоне от https://megagroup.ru сайт http://avtohim-rb.ru Нужно структурировать группы товаров , сделать наполнение новыми группами товаров с описанием и фотографиями. Сам по себе шаблон устарел , возможна замена на более новый или редактирование старого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сам магазин mir-slv.ru
всего около 800 товаров.
у больше чем половины фото есть. но оно с вотермаркой. нужно заменить на аналогичное.
у которых фото нет- нужно найти и добавить по названию товара
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Забить сайт текстом и картинками английский язык сам текст и картинки предоставлю!Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт4 года назад
Всем доброго времени. Для нашего сайта Джили Партс нужен исполнитель, который сможет заполнить карточку товара, около 300 символом уникального текста, а так же по определенным критериям найти и вставить характеристику на конкретную групу товаров. Пример товара [url=https://geelyparts.com.ua/part-a21-8107130fl-chery-e5]https://geelyparts.com.ua/part-a21-8107130fl-chery-e5[/url] Товаров ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется контент-менеджер, имеющий опыт работы на площадке Prom.ua для изменения структуры сайта, с умением подсказать, разбирающийся в базовых знаниях SEOНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Здравствуйте, хочу чтобы вы разместили мои объявления на тематических досках сайтах эзотерического характера (гадание).Все сайты на которых будет публиковаться моё объявление должно поддерживать общую тематику — гадание. Вы сами выбираете сайты на которых будет размещаться моё ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Здравствуйте, коллеги. Нужно вручную актуализировать товаров (отопительные печи для дома) в магазине на OpenCart: фото и описания. Сейчас нужно отработать 13 товаров. Задача: Для всех котлов "Теплодар Куппер ПРО" на сайте [url=https://pech-grad.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E]https://pech-grad.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E[/url] нужно актуализировать фото и описание, взяв информацию с сайта ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
разослать объявление на доски с Allsubmitter / Xrumer или своей утилитой чтобы было 1000 размещение попадание дается объявление - задача подобрать заголовки по смыслу, заполнить форму контактов, осуществить отправку объявлений в ликвидные доски объявлений / форумы ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Добрый день! У нас сайт на wp, загрузили товар через эксель. Позиции около 1000. Необходимо разнести товар по категориям, сможете помочь?Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищу человека, который наполнит пустой англоязычный форум в сфере hi-tech. Нужно вести беседу с разных аккаунтов, создавать иллюзию, что форум посещают и общаются на нем.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт с которого нужно перенести 37 товаров на другой в точности. Нужно сделать сегодня, количество небольшое. От вас оплата. Переносим на Битрикс.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад