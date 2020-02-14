Найти и добавить фото в магазиг

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сам магазин mir-slv.ru

всего около 800 товаров.

у больше чем половины фото есть. но оно с вотермаркой. нужно заменить на аналогичное.

у которых фото нет- нужно найти и добавить по названию товара

4 года назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nikolai11
Николай 
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$30
2 дня
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