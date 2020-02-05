Размещения частных объявлений

Здравствуйте, коллеги. Нужно вручную актуализировать товаров (отопительные печи для дома) в магазине на OpenCart: фото и описания. Сейчас нужно отработать 13 товаров. Задача: Для всех котлов "Теплодар Куппер ПРО" на сайте [url=https://pech-grad.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E]https://pech-grad.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E[/url] нужно актуализировать фото и описание, взяв информацию с сайта ...
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Здравствуйте, хочу чтобы вы разместили мои объявления на тематических досках сайтах эзотерического характера (гадание).Все сайты на которых будет публиковаться моё объявление должно поддерживать общую тематику — гадание.
Вы сами выбираете сайты на которых будет размещаться моё объявление.
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