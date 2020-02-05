Разослать объявление на доски с Allsubmitter / форумы Xrumer с SEO или

разослать объявление на доски с Allsubmitter / Xrumer или своей утилитой чтобы было 1000 размещение попадание

дается объявление - задача подобрать заголовки по смыслу, заполнить форму контактов, осуществить отправку объявлений в ликвидные доски объявлений / форумы с прикрепление изображения