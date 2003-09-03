Контент менеджер для информационного сайта про обереги

Пишите только те, кто готов взяться за работу сегодня! И сможет делать хотя бы 2 статьи в день.

Проект про обереги. Всего нужно будет сделать порядка 13 статей

Задачи:

Поиск и добавление главной картинки статьи.

Добавление изображений в статью по смыслу статьи, подпись для каждой картинки и альт в виде фото 1, фото 2 и т.д. Изображения нужно будет расположить грамотно в тексте. 1 картинка на один экран.

В некоторые статьи нужно будет добавить галереи от 3 картинок.

Разбитие текста на абзацы(чтобы в статье не было сплошного полотна). Верстки статей частично выполнены в некоторых статьях это не нужно.

Выделение блоков внимания типа ВАЖНО, СПРАВКА и т.д. в тексте. (Обычно в тексте уже есть нужно просто выделить текст и нажать одну кнопку в редакторе)

Добавить видео по теме в конец статьи.

Есть одна статья где нужно будет сделать пошаговую инструкцию изготовления оберега красная нить. Это будут скрины с видео на ютуб, цена одного шага 15р.

Все изображения должны без водяных знаков.

Исполнителю скину подробное ТЗ со скринами и более подробными разъяснениями.

Обычно все тексты уже хорошо отформатированы, в очень редких случаях возможно потребуется форматирование списков, подзаголовков.

Оплачивается полностью готовая статья. 35р. за статью. В основном статьи не сильно большие. 5-7к символов. Там где нужны будут галереи дополнительно 5р. за картинку.

Оплата только Яндекс Деньги.