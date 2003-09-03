Контент менеджер для информационного сайта про обереги

Заполнить карточки товаров описаниями. 200-300 символов уникального текста. Объем: ~400 товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите только те, кто готов взяться за работу сегодня! И сможет делать хотя бы 2 статьи в день.
Проект про обереги. Всего нужно будет сделать порядка 13 статей
Задачи:
- Поиск и добавление главной картинки статьи.
- Добавление изображений в статью по смыслу статьи, подпись для каждой картинки и альт в виде фото 1, фото 2 и т.д. Изображения нужно будет расположить грамотно в тексте. 1 картинка на один экран.
- В некоторые статьи нужно будет добавить галереи от 3 картинок.
- Разбитие текста на абзацы(чтобы в статье не было сплошного полотна). Верстки статей частично выполнены в некоторых статьях это не нужно.
- Выделение блоков внимания типа ВАЖНО, СПРАВКА и т.д. в тексте. (Обычно в тексте
уже есть нужно просто выделить текст и нажать одну кнопку в редакторе)
- Добавить видео по теме в конец статьи.
- Есть одна статья где нужно будет сделать пошаговую инструкцию изготовления оберега красная нить. Это будут скрины с видео на ютуб, цена одного шага 15р.
Исполнителю скину подробное ТЗ со скринами и более подробными разъяснениями.
Обычно все тексты уже хорошо отформатированы, в очень редких случаях возможно потребуется форматирование списков, подзаголовков.
Оплачивается полностью готовая статья. 35р. за статью. В основном статьи не сильно большие. 5-7к символов. Там где нужны будут галереи дополнительно 5р. за картинку.
Оплата только Яндекс Деньги.
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