Информационный поиск 30 активных стартапов в области транспорта

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка180 просмотров
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Необходимо найти не менее активных 30 стартапов в мире, которые работают в сфере Интеллектуальные транспортные системы. 

Активные - значит есть работающий сайт, какие то публикации о стартапах не позднее 2019 г.

Это могут стартапы, которые занимаются следующими вещами, (не ограничиваясь):

  • Умные Парковки
  • Умные светофоры
  • Моделирование транспортных потоков
  • Умный город
  • Навигация в городе
  • систем регулирования грузоперевозок
  • различные системы оповестительных знаков
  • систем распознавания автомобильных номеров
  • систем регистрации скорости транспортных средств
Результатом будет таблица со следующими колонками:

  • Название стартапа
  • Краткое описание чем занимается. Не больше 1-2 абазцев
  • Страна
  • ссылка на сайт стартапа
4 года назад
Qusto
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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