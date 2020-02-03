Информационный поиск 30 активных стартапов в области транспорта

Необходимо найти не менее активных 30 стартапов в мире, которые работают в сфере Интеллектуальные транспортные системы.

Активные - значит есть работающий сайт, какие то публикации о стартапах не позднее 2019 г.

Это могут стартапы, которые занимаются следующими вещами, (не ограничиваясь):

Умные Парковки

Умные светофоры

Моделирование транспортных потоков

Умный город

Навигация в городе

систем регулирования грузоперевозок

различные системы оповестительных знаков

систем распознавания автомобильных номеров

систем регистрации скорости транспортных средств

Результатом будет таблица со следующими колонками: