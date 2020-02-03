Заполнить карточки товаров описаниями. 200-300 символов уникального текста. Объем: ~400 товаров.
Информационный поиск 30 активных стартапов в области транспорта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти не менее активных 30 стартапов в мире, которые работают в сфере Интеллектуальные транспортные системы.
Активные - значит есть работающий сайт, какие то публикации о стартапах не позднее 2019 г.
Это могут стартапы, которые занимаются следующими вещами, (не ограничиваясь):
- Умные Парковки
- Умные светофоры
- Моделирование транспортных потоков
- Умный город
- Навигация в городе
- систем регулирования грузоперевозок
- различные системы оповестительных знаков
- систем распознавания автомобильных номеров
- систем регистрации скорости транспортных средств
- №
- Название стартапа
- Краткое описание чем занимается. Не больше 1-2 абазцев
- Страна
- ссылка на сайт стартапа
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт на Битрикс, разместить 2 статьи. В отклике жду ваш опыт работы с Битрикс в качестве контенщика.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $7
На сайте (вордпресс) в черновиках размещены 7 статей. Нужно найти тематические картинки и вставить в текст, также если будет умесно выделить фразы блоками внимания или просто выделить жирным куски текста. Метатеги вписывать не нужно (они уже ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Нужен человек, который умеет заполнять карточки товаров в сервисе Beru Нужно добавить около 10 карточек В случае успешного завершения работы, будут ещё задачи по маркетплейсам Нужно добавить карточки товаров для мольбертов из нашего Интернет-магазина Все характеристики нужно взять с ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуется перенести сайт со старого хостинга на новый. Сайт на WP старый и новый. На новом меняется тема оформления. Знание установки Wordpress, Опыт ( понимание ) работы с PhpMyadmin, Опыт работы с плагинами, Знание структуры Wordpress, Опыт работы с ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
Наполнение сайта Avto-shop.pro изображениями из интернета и корректировка названия товара. Возможно реализовать как через админ-часть сайта так и через файл (excel, csv).Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Необходимо разместить по 2 положительных отзывы на компанию в трипадвизоре в феврале. Аккаунты должны быть с поездками и отзывами, тексты отзывов подготовлю. Оплата после прохождения отзывами модерации сайта. Цена - 1$ за размещение.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
для заполнения интернет магазина, необходимо по названию товара и артикулу подобрать описание, ключи, 3 картинки. нужен 1 чел. имеется 5 000 позиций. Оплата от 5 руб. за позицию.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно выгрузить примерно 100 букетов на сайт по цветам. движок OpenCart pro. Что-то можно грузить через excel. Парсинг не подойдёт. если сможете писать тексты для категорий, будут ещё доп задачи. готов созвониться или в переписке описать подробнее с ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Пошаговое прохождение игр (текст + картинка) для наполнения сайта.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад