Пишите только те, кто готов взяться за работу сегодня! И сможет делать хотя бы 2 статьи в день. Проект про обереги. Всего нужно будет сделать порядка 13 статей Задачи:[list=1][*]Поиск и добавление главной картинки статьи. [*]Добавление изображений в ...
Добавить через админку WordPress несколько новых услуг
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Добавить через админку WordPress несколько новых услуг для сайта https://aguna.ua/
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