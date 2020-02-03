Сбор информации о сбытовых компаниях (продажа электроэнергии)

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Добрый день. Необходимо собрать информацию про сбытовые компании. А именно определить название сбытовой компании (или сбытовых компаний, если их несколько), обеспечивающий электроэнергией субъект РФ, указать ссылку на официальный сайт, найти на официальном сайте страницу с тарифами, далее, найти страницу с тарифами для текущего региона на стороннем сайте (см примеры станет понятнее).Подробное задание и пример выполнения во вложении. Перед тем как сделать отклик попробуйте найти информацию хотя бы по своему региону.За 1 строку, где достоверно заполнены все поля готовы платить 5 рублей. Если по результату работы окажется, что за час работы заработали менее 100 рублей, доплатим разницу по ставке 100 руб/час. 

При отклике прошу оставить скайп или телеграм для связи а так же, пожалуйста уточните, когда сможете приступить к работе. 

4 года назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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