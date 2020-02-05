Наполнить тату портал

Есть портал с тату салонами https://rustattoo.ru/tattoosalony/ (сейчас там 723 шт) Нужно вбить недостающие.

Салоны только по РФ. Задача такая:

1. Найти в яндексе список по определенному городу.

2. Проверить его наличие на сайте. (есть возможность сортировки и поиска)

3. Если нет то вбить такие данные:

Название.

код салона (название на латинице)

телефон

мыло

залить логотип

ссылка на вк группу салона

От вас требуется цена за 1 вбитый салон.

ps: платформа (админка) очень удобная и простая, но она на Windows