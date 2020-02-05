Наполнить тату портал

Наполнение сайтовЗакрыт23 заявки345 просмотров
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Есть портал с тату салонами https://rustattoo.ru/tattoosalony/  (сейчас там 723 шт) Нужно вбить недостающие. 

Салоны только по РФ.  Задача такая: 

1. Найти в яндексе список по определенному городу.

2. Проверить его наличие на сайте. (есть возможность сортировки и поиска)

3. Если нет то вбить такие данные:

  • Название.
  • код салона (название на латинице)
  • телефон
  • мыло
  • залить логотип
  • ссылка на вк группу салона
От вас требуется цена за 1 вбитый салон. 

ps: платформа (админка) очень удобная и простая, но она на Windows 

4 года назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад