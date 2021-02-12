Ruslan203

Руслан Ruslan203

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$48
выплачено фрилансерам
30%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Нужно написать скрипт

    Что должен уметь скрипт: Выбирать страну, выбирать в ней город. Далее обходить капчу, далее лазить по календарю и искать свободное место. Сигнализировать мне об это каким то способом. Например выводить инфу при запуске или при ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно разобраться со скриптом

    Имеется скрипт PHP, который забирает файл *.xlsx сохраняет результаты на фтп, потом проходит по нему, сверяет остатки (нужный столбец) и сохраняет нужные результаты в базе. Проблема в том, что один из скриптов это делает нормально, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно переверстать шапку сайта

    Собственно есть сайт, надо переверстать шапку сайта, изменить блоки, что то добавить, что то убрать, как и в декстопной версии, так и в мобильной версии. Есть небольшие наброски на бумаги и ТЗ что нужно сделать. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Подпилить корзину интернет магазина

    Есть старый сайт с рабочей "корзиной", там все работает, решили обновить дизайн, надо бы функционал перевести на новый шаблон. Из того что сделано:  добавление в корзину, подсчет количества, удаление позиций из корзины.  Осталось сделать: проверку полей "обязательные ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание документа по образцу

    Есть 1. исходнк оч плохого качества в джипеге 2. отдельно элементы стиля в хор качестве пдф - логотип, элементы оформления 3. отдельно - в текстовом формате тексты, которые есть на картинке джипега Надо: создать документ 1:1 как в джипеге, ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен статичный баннер

    Формат файла: JPEG/PNG Размер: 1200 x 628 Логотип и название компании пришлю вместе со шрифтом. Стиль текста, визуальный стиль баннера как в примере (Вложение) Текст:Increase your Margin: Build a Brokerage in a Month Другие элементы: 1. лого с названием ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переписать диплом спортивной тематики

    Имеется диплом, с уникальностью там все плохо. 50 страниц, нужно в кратчайшие сроки все переписать до 100% уникальности. Возможно переписать частично. Допустим по 5-10 страниц. Напишите цену за 1 страницу и сроки выполнения. Количество символов ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Допилить интернет магазин на DJem

    Нужен толковый прогер на PHP со всеми вытекающими. Имеется интернет магазин, надо допилить вывод товаров, карточку товара и корзину. Базовая часть сделана, надо только вывод сделать. Написано на PHP, но админка сама на винде. Есть ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переверстать шаблон из вордпресс в обычный HTML

    Есть шаблон на вордпрессе https://ld-wp.template-help.com/woostroid2/skins/naturalla/ Надо его переверстать в обычный Html, убрав все лишнее там от вордпресса. Шаблон нужен для интеграции в самописную систему управления.

    HTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разобраться с авторизацией на сайте

    Есть сайт с авторизацией с помощью эмейл/пароль и соц сетей. При авторизации соц сетей все нормально, а вот при авторизации через мыло и пароль не выдает ошибку о том что пароль неверный или при успешной ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать модуль СДЭК и Почты РФ

    Модуль СДЭК и Почты РФ считает сейчас только для РФ, нужно добавить подсчеты стран для СДЭКа (Беларусь и Казахстан),  Остальные страны подсчитываются при помощи почты РФ, сделать несколько изменений JS в логике отображения полей Обязательные/необязательные.  Админка ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать тексты для разделов

    Есть разделы интернет магазина текстиля (халаты, полотенца, постельное белье и т д). Нужно без "воды" и всяких там "перечислений"  расписать содержимое раздела, что представлено, из чего и т д. В общем нужен качественный текст.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подключить интернет магазин на Djem

    Собственно есть сверстанный шаблон интернет магазина, нужно подключить его к системе управления Djem (название незнакомое пусть не пугает), все там практически на php написано, есть примеры реализации, да и сам я помогу или техподдержка, если ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
Squier13
31 годКазахстан
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
2 года назад
Нужно разобраться со скриптом
Заказчик быстро указал все проблемы, поправил скрипт
Очень быстро "вкурил" тему и нашел баг, пофиксил все. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
dima199014
Дмитрий 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нужно переверстать шапку сайта
Очень понравилось работать с Русланом! Ответственный заказчик, четкое ТЗ. Вовремя оплата. Буду рад и дальше с ним сотрудничать!
Ответственный фрилансер, очень оперативно вносил правки. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Karfagen90
54 годаУкраина
4 года в сервисе
онлайн
$3
10 баллов
2 года назад
Нужно отредактировать документ в фотошоп и сохранить его PDF
Всё отлично и быстро ,мне понравилось.Рекомендую.
Все сделано оперативно и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
vzdes
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нужен статичный баннер
Хороший клиент, рада сотрудничеству :)
Дизайнер сделал баннеры в срок, быстро вносил правки, был постоянно на связи
Ответный отзыв
bodyasya
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Подправить лого
Отличный работодатель. Четко поставленная задача. Быстрая оплата. Рекомендую!
Все сделано быстро! Спасибо!
Ответный отзыв