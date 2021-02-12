Есть интернет магазин, есть API. Отправляем данные, получаем ответ, записываем. Все на php. Пример реализации есть.
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
В имеющийся сайт на Laravel нужно внести коррективы. Нужен опытный прогер.Веб-программирование12 заявокЗакрыт2 года назад
Что должен уметь скрипт: Выбирать страну, выбирать в ней город. Далее обходить капчу, далее лазить по календарю и искать свободное место. Сигнализировать мне об это каким то способом. Например выводить инфу при запуске или при ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Имеется скрипт PHP, который забирает файл *.xlsx сохраняет результаты на фтп, потом проходит по нему, сверяет остатки (нужный столбец) и сохраняет нужные результаты в базе. Проблема в том, что один из скриптов это делает нормально, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Собственно есть интернет магазин, нужно создать фид самообновляемый в формате *.xlsx для интернет магазина, админка будем считать, что самописная, язык там PHPЗакрыт2 года назад
Собственно есть сайт, надо переверстать шапку сайта, изменить блоки, что то добавить, что то убрать, как и в декстопной версии, так и в мобильной версии. Есть небольшие наброски на бумаги и ТЗ что нужно сделать. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Работа простая, нужен человек аккуратный и ответственный. Имеется документ в PDF, нужно в нем поменять три символа в двух местах и сохранить все это в пдфОбработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть старый сайт с рабочей "корзиной", там все работает, решили обновить дизайн, надо бы функционал перевести на новый шаблон. Из того что сделано: добавление в корзину, подсчет количества, удаление позиций из корзины. Осталось сделать: проверку полей "обязательные ...Закрыт2 года назад
Есть 1. исходнк оч плохого качества в джипеге 2. отдельно элементы стиля в хор качестве пдф - логотип, элементы оформления 3. отдельно - в текстовом формате тексты, которые есть на картинке джипега Надо: создать документ 1:1 как в джипеге, ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
Формат файла: JPEG/PNG Размер: 1200 x 628 Логотип и название компании пришлю вместе со шрифтом. Стиль текста, визуальный стиль баннера как в примере (Вложение) Текст:Increase your Margin: Build a Brokerage in a Month Другие элементы: 1. лого с названием ...Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Имеется диплом, с уникальностью там все плохо. 50 страниц, нужно в кратчайшие сроки все переписать до 100% уникальности. Возможно переписать частично. Допустим по 5-10 страниц. Напишите цену за 1 страницу и сроки выполнения. Количество символов ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
Для сайта тематики "создание сайтов и продвижение" нужно написать оригинальный текст (без воды!!!) описывающий деятельность компании, ее услуги и заслуги!Копирайтинг23 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть картинка, надо ее переименовать, исходник есть в psd. на выходе нужен файл png примерно 160х100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен толковый прогер на PHP со всеми вытекающими. Имеется интернет магазин, надо допилить вывод товаров, карточку товара и корзину. Базовая часть сделана, надо только вывод сделать. Написано на PHP, но админка сама на винде. Есть ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть шаблон на вордпрессе https://ld-wp.template-help.com/woostroid2/skins/naturalla/ Надо его переверстать в обычный Html, убрав все лишнее там от вордпресса. Шаблон нужен для интеграции в самописную систему управления.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт с авторизацией с помощью эмейл/пароль и соц сетей. При авторизации соц сетей все нормально, а вот при авторизации через мыло и пароль не выдает ошибку о том что пароль неверный или при успешной ...Закрыт3 года назад
Модуль СДЭК и Почты РФ считает сейчас только для РФ, нужно добавить подсчеты стран для СДЭКа (Беларусь и Казахстан), Остальные страны подсчитываются при помощи почты РФ, сделать несколько изменений JS в логике отображения полей Обязательные/необязательные. Админка ...Закрыт3 года назад
- $8
Работа небольшая. Нужно подправить немного вставленные блоки в мобильной и декстопной версии. Есть один минут, делать буду я из за специфичности админки, а вы будете руководить.HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
Есть разделы интернет магазина текстиля (халаты, полотенца, постельное белье и т д). Нужно без "воды" и всяких там "перечислений" расписать содержимое раздела, что представлено, из чего и т д. В общем нужен качественный текст.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Собственно есть сверстанный шаблон интернет магазина, нужно подключить его к системе управления Djem (название незнакомое пусть не пугает), все там практически на php написано, есть примеры реализации, да и сам я помогу или техподдержка, если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад