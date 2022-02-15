Рассчитать стоимость доставки по API

Добрый день! Нужно спрятать код от биржи на сайте. Чтобы при открытии исходного кода страницы, человек не видел что там есть ссылка. НО поисковики её индексировали.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин, есть API. Отправляем данные, получаем ответ, записываем. Все на php. Пример реализации есть.
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