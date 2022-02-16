Необходима доработка сайта на JS

Веб-программированиеЗавершен3 заявки753 просмотра
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Необходимо доработать интерфейс сайта,  написанного на java script 

Исходные коды сайта

https://github.com/tom-james-watson/p2p.chat

2 года назад
abcsport
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
aldmir
39 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$100
1 день
Великолепный исполнитель. Сделал все быстро, качественно, без глупых вопросов. Рекомендую
Интересная задача, отличный заказчик! Рекомендую!
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