Необходима доработка сайта на JS

Бот должен уметь: *Рассылка объявлений по списку групп истраниц на которые аккаунт подписан *Парсинг групп по критериям и заголовкам а также кол-ву подписчиков *Настройка рассылки по дате и времени, отложенная рассылка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать интерфейс сайта, написанного на java script
Исходные коды сайта
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