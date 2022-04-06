Настройка оплаты баллами Opencart 2.0

Веб-программированиеЗавершен2 заявки911 просмотров
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Opencart 2.0 + модуль Simple.

Необходимо реализовать следующее ТЗ:

  • Вывести кнопку списать баллы в корзине. После нажатия на текст открывается окно , сколько именно баллов желает списать человек и кнопка "Подтвердить", по умолчанию поле заполнено всем количеством баллов на его счету.
  • После нажатия кнопки “Подтвердить” из пункта №1, выводится скидка,  списывается весь баланс баллов и засчитывается скидка по заказу.
P.S. Желаемая модель сотрудничества - оплата за результат, а не почасовая оплата с возможным отсутствием результата.
OpenCart
2 года назад
Paranamix
Дмитрий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
2 года назад
$25
2 дня
UAH
Не получилось выполнить моё ТЗ, но претензий к специалисту не имею.
ок
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