Требуется скопировать сайт

Нужно разработать платформу по онлайн обучению наподобие skillbox.ru, gb.ru Но не такое сложное и объемное, без эквайеринга. Для корпоративных нужд. Чтобы клиенты компании могли заходить на платформу в ЛК, там выбирать курсы, просматривать их, оставлять комментарии. ...