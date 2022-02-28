Скопировать и адаптировать под нас (цвет, фото) код калькулятора https://autostate.com.ua/onlajn-kalkuljator-stoimosti-remonta-avto.html Код должен быть вставлен на сайт вордпресс (элементор) и работать корректно - отправлять заполненную форму с указанием выбранных параметров на заданную эл. почту.
Нужно обновить текущую php версию до актуальной
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Здравствуйте
Идет речь о PHP скрипте для одной базы данных. Сейчас стоит версия PHP ниже 5 версии PHP5. Необходимо обновить версию PHP. Я вам прислал архив PHP, все, что в архиве нужно обновить.
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