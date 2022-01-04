zer0code

Арсен zer0code

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Глаза боятся, руки делают.

- Профессиональная разработка парсеров (сбор данных) любой сложности.

  • Автоматический с привязкой к крону
  • Полуавтоматический с ручным запуском
  • С панелью управления (настройки панели на усмотрение заказчика)
  • С прокси
  • С решением капчи
  • Мультипоточный
Интеграция парсеров в популярные движки (OpenCart, Wordpress, Joomla, и тд).

- Разработка движков следующих типов:

  • Магазины с товарами,
  • Новостные
  • Вопрос-Ответ
  • По вашему проекту.
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Отзывы заказчиков

coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нужно обновить текущую php версию до актуальной
PHP
Сделано все быстро и качественно. Рекомендую Арсена как отличного исполнителя!
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству. Оплата пришла
Ответный отзыв
olgaZavoloka
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Скачать заказ на сервер
Уверено могу рекомендовать исполнителя. Задачу взялись выполнить сразу 4 исполнителя, но по пути или отказались по причине не смогу, не хватает инструментов, нужно поднять цену и тд. Арсен потестил, сделал, показал работоспособность своего продукта. До конца дня все было готово. Я в восторге от скорости, коммуникации, профессионализма. Рекомендую и буду, с удовольствием, обращаться дальше. Большое спасибо
Все отлично. Приятный, коммуникабельный человек.
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den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Баги после переноса сайта
PHP
Спасибо, за отзыв. Также было приятно поработать с вами. То что профакапил предыдущий исполнитель, во время было сделано Арсеном. Рекомендую!
проект завершен, оплата получена, все отлично. Могу сказать, что Борис редкостный профессионал, во время выполнения обратил внимание, насколько грамотно и спокойно ведется диалог, озвучиваются задачи, есть чему поучиться. Категорически рекомендую, и надеюсь на продолжение сотрудничества.
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rigo
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$140
10 баллов
3 года назад
Нужно спарсить объявления на мой сайт
Очень ответственный исполнитель. Все сделано качественно и быстро. Буду в дальнейшем к нему обращаться. Рекомендую
Все отлично, рекомендую. Работать с Александром легко, удобно. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$200
10 баллов
4 года назад
Сделать парсер stackoverflow.com
PHP
Очень профессиональный фрилансер ,можно договорится и реализовать проект оговоренный. Качество выполнения на высоте. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Все нормально. Оплату получил. Антон всегда на связи. Рекомендую
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