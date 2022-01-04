Глаза боятся, руки делают.
- Профессиональная разработка парсеров (сбор данных) любой сложности.
- Автоматический с привязкой к крону
- Полуавтоматический с ручным запуском
- С панелью управления (настройки панели на усмотрение заказчика)
- С прокси
- С решением капчи
- Мультипоточный
- Разработка движков следующих типов:
- Магазины с товарами,
- Новостные
- Вопрос-Ответ
- По вашему проекту.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
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Сделано все быстро и качественно. Рекомендую Арсена как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству. Оплата пришла
$20
10 баллов
3 года назад
Уверено могу рекомендовать исполнителя. Задачу взялись выполнить сразу 4 исполнителя, но по пути или отказались по причине не смогу, не хватает инструментов, нужно поднять цену и тд. Арсен потестил, сделал, показал работоспособность своего продукта. До конца дня все было готово. Я в восторге от скорости, коммуникации, профессионализма. Рекомендую и буду, с удовольствием, обращаться дальше. Большое спасибо
Ответный отзыв
Все отлично. Приятный, коммуникабельный человек.
$50
10 баллов
3 года назад
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Спасибо, за отзыв. Также было приятно поработать с вами. То что профакапил предыдущий исполнитель, во время было сделано Арсеном. Рекомендую!
Ответный отзыв
проект завершен, оплата получена, все отлично. Могу сказать, что Борис редкостный профессионал, во время выполнения обратил внимание, насколько грамотно и спокойно ведется диалог, озвучиваются задачи, есть чему поучиться. Категорически рекомендую, и надеюсь на продолжение сотрудничества.
$140
10 баллов
3 года назад
Очень ответственный исполнитель. Все сделано качественно и быстро. Буду в дальнейшем к нему обращаться. Рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую. Работать с Александром легко, удобно. Всегда на связи.
$200
10 баллов
4 года назад
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Очень профессиональный фрилансер ,можно договорится и реализовать проект оговоренный. Качество выполнения на высоте. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Ответный отзыв
Все нормально. Оплату получил. Антон всегда на связи. Рекомендую