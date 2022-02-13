Реализовать шаблонных 5 страниц на ВП

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1465 просмотров
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Реализовать 5 страниц на ВордПресс

Сайт: http://technobility.ru/projects/

Дизайн страниц: https://www.figma.com/file/vr8DVCRFPplN35kS6GMKjg/Untitled?node-id=0%3A1

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2 года назад
utkoff
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
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