Сделать JS слайдер

Добрый день, есть задача по селениум. Пишите те, кто имеет большой опыт работы с этой библиотекой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Слайдер должен работать так - юзер скроллит страницу вниз, доходит до слайдера - нормальный скролл прекращается, и каждый скролл - вверх или вниз, меняет слайды - вперёд или назад.
Соответственно, если доходим до первого слайда (скроллим вверх) - возвращаем нормальный скроллинг, доходим до последнего слайда (скроллим вниз) - также возвращаем нормальный скроллинг
На больших экранах должно быть два слайда, на маленьких - один.
Подробности в скриншотах.
Fullpage.js не подходит, пробовали - не получилось на нём сделать.
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