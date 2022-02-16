Сделать JS слайдер

Слайдер должен работать так - юзер скроллит страницу вниз, доходит до слайдера - нормальный скролл прекращается, и каждый скролл - вверх или вниз, меняет слайды - вперёд или назад.

Соответственно, если доходим до первого слайда (скроллим вверх) - возвращаем нормальный скроллинг, доходим до последнего слайда (скроллим вниз) - также возвращаем нормальный скроллинг

На больших экранах должно быть два слайда, на маленьких - один.

Подробности в скриншотах.

Fullpage.js не подходит, пробовали - не получилось на нём сделать.