Сделать JS слайдер

Веб-программированиеЗавершен7 заявок749 просмотров
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Слайдер должен работать так - юзер скроллит страницу вниз, доходит до слайдера - нормальный скролл прекращается, и каждый скролл - вверх или вниз, меняет слайды - вперёд или назад. 

Соответственно, если доходим до первого слайда (скроллим вверх) - возвращаем нормальный скроллинг, доходим до последнего слайда  (скроллим вниз) - также возвращаем нормальный скроллинг

На больших экранах должно быть два слайда, на маленьких - один. 

Подробности в скриншотах.

Fullpage.js не подходит, пробовали - не получилось на нём сделать. 

2 года назад
allydawn
Юрий 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
Belmonter
Олег 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Олег молодец, сделал качественно и в срок, коммуникация отличная, рекомендую!
Юра отличный заказчик! Коммуникация на высоте. Все моменты решались быстро и без каких либо задержек. Все задачи были поставлены четко и понятно. Рекомендую всем к работе с Юрой!!
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