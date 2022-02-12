Сайт yii2 - вытянуть среднее значение зп за текущий / предыдущий годы

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки800 просмотров
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При заполнении формы отзыва о фирме посетитель оставляет информацию о своей зарплате. Необходимо:

1. написать код, который бы выводил на сайт среднее значение зарплат из всех отзывов для данного работодателя за текущий год - предварительно отбросив 2 макс и 2 мин значений (если число отзывов >=6, если меньше - просто среднее значение)

2. написать код, который бы выводил на сайт среднее значение зарплат из всех отзывов для данного работодателя за предыдущий год - предварительно отбросив 2 макс и 2 мин значений (если число отзывов >=6, если меньше - просто среднее значение)

3. добавить сортировку отзывов по убыванию средней зарплаты за текущий год.

2 года назад
AlexShap
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
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