Сайт yii2 - вытянуть среднее значение зп за текущий / предыдущий годы

При заполнении формы отзыва о фирме посетитель оставляет информацию о своей зарплате. Необходимо:

1. написать код, который бы выводил на сайт среднее значение зарплат из всех отзывов для данного работодателя за текущий год - предварительно отбросив 2 макс и 2 мин значений (если число отзывов >=6, если меньше - просто среднее значение)

2. написать код, который бы выводил на сайт среднее значение зарплат из всех отзывов для данного работодателя за предыдущий год - предварительно отбросив 2 макс и 2 мин значений (если число отзывов >=6, если меньше - просто среднее значение)

3. добавить сортировку отзывов по убыванию средней зарплаты за текущий год.